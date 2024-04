Kofi Annan Award 2.0.: Agritechs für Afrika

Die nun seit Jänner 2024 laufende zweite Auflage dreht sich um das SDG Nummer Zwei: „Kein Hunger“, in dem es um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft geht. „Die Herausforderungen durch COVID-19 und der Konflikt in der Ukraine haben die Situation im Ernährungsbereich in Afrika deutlich verschärft. Angesichts dieser drängenden Problematik rücken wir heuer dieses Thema in den Vordergrund“, so Mei-Pochtler.

Zahlreiche Start-ups engagieren sich bereits im Foodsektor. Sie unterstützen beispielsweise Kleinbauern beim effizienteren Einsatz von Saatgut und Düngemitteln, sorgen für transparente Lieferketten, reichern Grundnahrungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen an oder vereinfachen den Direkthandel zwischen Erzeugern und Verbrauchern. Eine wesentliche Herausforderung für viele besteht darin, gewinnbringende Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu skalieren, teilweise auch über den Heimatmarkt hinaus. Der Kofi Annan Award setzt in dieser Übergangsphase zwischen erfolgreicher Gründung und geplanter Skalierung an.

Dieses Jahr sind technologische Innovationen in drei Schlüsselbereichen gefragt: Ernährungssicherheit für marginalisierte Gruppen, die Verbesserung der Ernährung von Frauen sowie Kreislaufwirtschaft und die Reduktion von Nachernteverlusten. Der Ruf aus Wien wurde gehört: Aus 89 Ländern, darunter 46 afrikanischen, gingen innerhalb von drei Wochen 832 Bewerbungen ein – mehr als doppelt so viele wie in der ersten Auflage. Derzeit werden die vielen Einreichungen gefiltert: Für eine Teilnahme müssen Start-ups eine offizielle Gründung, eine Mindestexistenz von zwei Jahren, operative Tätigkeiten in einem afrikanischen Land, nachweisbare Erfolge und konkrete Skalierungsabsichten vorweisen.

Mehrere Bewertungsrunden und Interviews folgen, bis der aus zehn Mitgliedern bestehende Innovationsausschuss Ende März neun Finalisten wählt. Diese erhalten im Mai ein virtuelles Coaching. Die Start-ups durchlaufen ein intensives, fünftägiges Boot Camp, das von erfahrenen Mentoren geleitet wird und Methoden wie Design Thinking und Lean Start-up umfasst. Ziel ist die schnelle Validierung und Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle. Den Abschluss bildet ein Pitchevent, in der die Teams ihre Lösungen in drei Minuten präsentieren. Eine Jury wählt dann jene drei Start-ups mit dem größten Potenzial zum Scale-up aus. Sie werden im September 2024 in Wien geehrt, mit Fördergeld ausgestattet und ein Jahr lang fachlich unterstützt sowie mit potenziellen Investoren sowie Partnern vernetzt.

Kofi Annan Award: Innovationsbeschleuniger

Für die Professionalisierung der Start-ups hat sich das Bundeskanzleramt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ausgesucht, die größte humanitäre Organisation im Kampf gegen Hunger. Seit 2015 beherbergt diese unter ihrem Dach einen Accelerator für Social Impact Start-ups. Acceleratoren bieten ganz generell Mentoring, Workshops, Netzwerkgelegenheiten und finanzielle Unterstützung. In der afrikanischen Start-up-Welt spielen sie eine wichtige Rolle. Laut „African Tech Startups Funding Report“ nahmen im Jahr 2023 198 Tech-Start-ups an einer Art von Accelerator- oder Inkubationsprogramm teil, 2022 waren es sogar 330. In beiden Jahren entsprach dies in etwa der Hälfte aller neuen Start-ups, die auf diese Weise Know-how und Finanzierung suchten.

Der Innovation Accelerator wurde vom Österreicher Bernhard Kowatsch, einem ehemaligen Unternehmensberater, aufgebaut. Die in München ansässige Einheit wurde zunächst durch finanzielle Mittel der deutschen Bundes- und der bayerischen Landesregierung unterstützt, hat aber inzwischen eine breitere, internationale Finanzierungsbasis aus Regierungen, Stiftungen und Unternehmen. Österreich unterstützt den Innovation Accelerator mit zwei Mio. Euro im Jahr für die Zeitspanne 2023 bis 2025.