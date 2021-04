Klimaschutz ab 250 Euro

19.04.2021 Bereits ein kleiner Betrag reicht, um Klimainvestor zu werden. Möglich macht‘s die österreichische Crowd4Climate-Plattform, über die direkte Darlehen für Energie- und Klimaschutzprojekte in Österreich, Deutschland und in Entwicklungsländern abgewickelt werden. Zwei aktuelle Kampagnen wollen erneuerbare Energien in Afrika vorantreiben: Das Projekt „We Electrify Africa“ plant die Errichtung eines 100 Megawatt starken Windparks im Norden von Mauretanien, während das Projekt „MPower2“ Privathaushalten in Subsahara-Afrika zu erschwinglichen Solarsystemen verhilft. Auf Crowd4Climate kann man bereits ab 250 Euro ein Darlehen für diese Projekte vergeben, das Renditen zwischen fünf und sieben Prozent im Jahr verspricht. Die Investment-Plattform wurde im Rahmen eines vom Klimaschutzministerium unterstützten Projekts von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Energy Changes entwickelt.

Foto: Crowd4Climate