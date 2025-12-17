Kapital für riskante Investments

Robuste Absicherungen

Sowohl Alpla als auch Amabo haben zur Realisierung ihrer Projekte einen Kredit von der Oesterreichischen Entwicklungsbank bezogen, bereitgestellt aus Mitteln der African-Austrian SME Investment Facility vom Bundesministerium für Finanzen. Alpla erhielt einen Mezzanine-Kredit in Höhe von drei Millionen Euro, den Kredit an Amabo weist die OeEB mit 490.000 Euro aus. Laut Amabo-Gründerin Sagmeister ist es „undenkbar“, dass eine Privatbank ein Umwelt-Start-Up wie Amabo finanziert, das nicht auf Profitmaximierung ausgerichtet ist und noch dazu in einem westafrikanischen Land mit einem derart hohem Ausfallrisiko angesiedelt ist. Für Alpla ist der Mezzanine-Kredit, der Fremd- und Eigenkapital mischt, von Vorteil: „Er bietet uns flexibles Kapital ohne sofortige Verwässerung des Eigenkapitals und senkt somit unser Risiko“, heißt es aus dem Unternehmen.

Die Entwicklungsbank selbst kalkuliert ihre Kosten mit Bedacht. OeEB-Vorstand Suhany erklärt: „Wir sind weder eine Subventionsmaschine noch Gewinnmaximierer. Wir lassen uns die Risiken, die wir eingehen, bezahlen.“ Der erfahrene Banker weist dabei darauf hin, dass es gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern zwar „hohe Risiken gibt, aber gleichzeitig auch enorme Chancen. Die Bevölkerung ist jung, die Märkte sind dynamisch und noch nicht so gesättigt wie in den entwickelten Volkswirtschaften.“

Das birgt auch für österreichische Unternehmen ein großes Versprechen. Doch der Vergleich zeigt, dass ihre europäischen Wettbewerber beim Schritt in solche Märkte mit weiteren flankierenden Maßnahmen rechnen können. So unterhält etwa die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), eine hundertprozentige Tochter der KfW-Bankengruppe, in 17 wichtigen Märkten – darunter Brasilien, Indien, Nigeria oder Kenia – Standorte, die primär deutsche investierende Unternehmen unterstützen. Mit den „German Desks“ wiederum bietet die DEG mittelständischen Unternehmen Anlaufstellen, wenn sie erstmals auf dem afrikanischen Markt aktiv werden wollen – mit Angeboten von Konteneröffnung und Zahlungsverkehr über Handelsfinanzierung bis hin zu Investitionskrediten und strukturierten Finanzierungen.

Auch im privaten Finanzsektor finden österreichische Unternehmen nicht allzu große Unterstützung. Heimische Großbanken konzentrieren ihre internationalen Aktivitäten traditionell auf Mittel- und Osteuropa und weniger auf Schwellenmärkte. Österreich fehlt damit weitgehend eine vergleichbare Systeminfrastruktur, die Unternehmen beim Eintritt in afrikanische Märkte unterstützen könnte. Aus diesem Grund gestalten sich für heimische Firmen, insbesondere Mittelständler, Markterschließungen häufig deutlich aufwändiger und auch risikoanfälliger.

Es ist daher nicht überraschend, wenn Sagmeister bezeugt, dass sie in Kamerun belgischen oder auch italienischen und türkischen Unternehmern begegnet sei, aber keinen österreichischen. „Wir sind das einzige österreichische Projekt in der Geschichte des Landes, das vor Ort mit einer Fabrik produziert“, sagt sie. „Das ist schade!“ Und sie konstatiert: „Wenn weiter Ängste vorherrschen, statt dass Chancen gesehen werden – auch für die Menschen vor Ort –, dann verliert Österreich den Anschluss.“