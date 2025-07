Internationale Geber

Die Erneuerung der Infrastruktur wird dabei von einem Geflecht von internationalen Gebern unterstützt. Zu nennen sind hier neben der Weltbank etwa die Asian Development Bank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBRD oder nationale Entwicklungsagenturen. Verteilt auf Dutzende Projekte sanieren so die Länder über Förderungen und Kredite ihre Wasserversorgungssysteme.

Das bietet Chancen für internationale Firmen, deren Know-how bei der Implementierung der Projekte gefragt ist. So sieht sich etwa das österreichische Beratungs- und Ingenieur-Unternehmen Hydrophil als Vermittler zwischen den internationalen Gebern, die ihre Rahmenbedingungen definieren, und den lokalen Behörden vor Ort, mit denen die Projekte umgesetzt werden müssen.

Seit 20 Jahren ist die Wiener Firma in der Projektarbeit in Zentralasien tätig – bei ihren jüngsten Programmen in der Region implementiert sie etwa in Kirgisistan Infrastrukturprojekte in sieben Kleinstädten. Diese Projekte konzentrieren sich auf die Sanierung von städtischen Wasserversorgungs- und Abwassersystemen für mehr als 300.000 Einwohner und umfassen Investitionen in der Höhe von 36 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt durch die Europäische Union im Rahmen der Investment Facility for Central Asia sowie die EBRD.

Ein weiterer österreichischer Player in Zentralasien ist das Innsbrucker Ingenieursbüro Posch & Partners, das aktuell in Usbekistan in der Region Siradryo den Bau und die Sanierung von Wasserversorgungssystemen begleitet. Die Durchführungsmaßnahmen umfassen 117 Brunnen, 121 Wassertürme und rund 474 Kilometer an Wasserleitungen. Zu den Leistungen von Posch & Partners zählen dabei unter anderem die Überprüfung einer bereits vorab durchgeführten Machbarkeitsstudie, die Ausführungsplanung sowie die Bauüberwachung.