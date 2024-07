Kaffee ist unsere Herkunft, unsere Zukunft und damit das Herzstück unseres Geschäfts“, erklärte Tchibo-Geschäftsführer Erik Hofstädter gegenüber dem Gourmet-Magazin Falstaff. Anlass war die Eröffnung des weltweit ersten Tchibo-Kaffeehauses am Bauernmarkt in Wien im Mai 2023. Den Namen „Max“ des neuen Lokals erklärte Hofstädter als „eine Hommage an den Firmengründer Max Herz und seine Leidenschaft für guten Kaffee“. Vor mehr als 70 Jahren begann Herz in Hamburg mit einem Kaffee-Versand. Heute ist Tchibo ein international tätiger Handelsriese, der neben Kaffee viele andere Produkte verkauft, von Textilien bis zu Niedrigenergiehäusern. Um sich vom Wettbewerb abzuheben, achtet das Unternehmen auf ein starkes Nachhaltigkeitsprofil. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei seit jeher dem Kaffee. Für seine Anstrengungen wurde Tchibo 2016 mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.

Der Kaffeesektor ist, wie Erik Hofstädter in Wien erklärte, von Herausforderungen wie dem Klimawandel besonders betroffen. Außerdem befinden sich die meisten Anbauregionen in Entwicklungsländern, die strukturschwach und wenig erschlossen sind. Hofstädter betonte, dass die Kaffeeproduzenten unterstützt werden müssen, wenn man auch zukünftig hochwertigen Kaffee beziehen will. Seit 2006 führt Tchibo entsprechende Projekte durch. „Anfangs setzten wir darauf, den Bauern Zugang zu Zertifizierungen wie Fairtrade oder Rainforest Alliance zu ermöglichen,“ sagt Aida Brito, Tchibo-Nachhaltigkeitsbeauftragte im Segment Kaffee. „Mit unserem neuen Kaffee-Nachhaltigkeitsprogramm, das bis 2027 in allen elf wichtigen Einkaufsländern verankert werden soll, möchten wir nun einen Schritt weiter gehen. Es soll weiterhin Produktivitäts- und Qualitätstrainings geben, die aber nicht zwangsläufig zu einer Zertifizierung führen, sondern im Einklang mit unseren länderspezifischen Fokusthemen stehen.“