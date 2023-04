17.04.2023 Der Social Impact Award SIA Österreich geht in die nächste Runde. Bis zum 10. Mai können junge Sozialunternehmer (bis 30 Jahre) ihre Lösungsideen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen einreichen. Die zehn Finalisten nehmen an der Inkubationsphase teil, in der sie von Experten in der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen unterstützt werden. Im Oktober werden die fünf Gewinnerprojekte mit Preisgeldern in Gesamthöhe von 16.500 Euro ausgezeichnet.

Der Social Impact Award wurde 2009 in Wien ins Leben gerufen und unterstützt in 17 Ländern in Europa, Afrika und Asien Social Entrepreneurs bei der Entwicklung innovativer Geschäftsideen. Die österreichischen Gewinner dürfen sich neben dem Preisgeld auch über eine Teilnahme am diesjährigen SIA Summit in Serbien im November freuen, wo alle internationalen Siegerteams zusammenkommen.

Bild: SIA