Jobs für Flüchtlinge

Ob Metallarbeiter, Köche oder Software-Entwickler: Mehrere neue Jobplattformen wollen das Angebot am österreichischen Arbeitsmarkt speziell für ukrainische Kriegsflüchtlinge transparent machen. Auf der Plattform Jobs for Ukraine können Unternehmen kostenlos Stellenanzeigen aufgeben, die nach positiver Prüfung freigeschaltet werden. Die von Managern von Spar-ICS, Signa IT und Agencylife privat gestartete Initiative wird bereits von Unternehmen wie RHI Magnesita, Palfinger sowie zahlreichen Hotels genutzt. Auch das Digitalportal Trending Topics hat eine Recrutingplattform für Ukrainer auf die Beine gestellt. Diese bietet Arbeitgebern aus ganz Europa kostenfreie Stelleninserate. Zu guter Letzt haben auch die Jobportale karriere.at, hokify und jobs.at mit ukrainejobs.at gemeinsam eine Online-Vermittlung lanciert. Um in Österreich arbeiten zu können, benötigen ukrainische Flüchtlinge eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene sowie eine Beschäftigungsbewilligung.

Foto: Karriere.at