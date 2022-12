Changemaker

Außergewöhnliche Entrepreneure gibt es in Afrika in großer Zahl – die beiden Journalisten Sophia Bogner und Paul Hertzberg holen nun 15 von ihnen vor den Vorhang, berichten über ivorische Solarpioniere, nigerianische Logistiker oder mosambikanische Touristiker. Was die afrikanischen Unternehmer eint: Sie füllen die durch Korruption und Misswirtschaft aufklaffenden Lücken und finden Lösungen für drängende Herausforderungen. Ein facettenreiches Plädoyer für die Innovationskraft unseres Nachbarkontinents – und das transformative Potenzial gelebten Unternehmertums.

Sophia Bogner, Paul Hertzberg, Jenseits von Europa, Econ 2022, 304 Seiten, EUR 25,70