Kennen Sie die grüne, stachlige Durian, als „Stinkfrucht“ weithin gefürchtet? Der legendär abstoßende Geruch einer reifen Frucht soll bei einigen Menschen eine so heftige Übelkeit auslösen, dass sie in den U-Bahnen Singapurs nicht transportiert werden darf.

Unter der Duftmarke der Durian leidet nicht nur so mancher Mensch, sondern auch eine weitere tropische Frucht. Die Jackfruit, auch Jakobsfrucht oder Jackyfruit genannt, sieht der Durian so ähnlich, dass sie ständig mit ihr verwechselt wird – man könnte es direkt als rufschädigend bezeichnen. Doch seit ein paar Jahren ändern sich die Dinge für die Jackfruit zum Guten: Vor allem unter Veganern und Vegetariern in den USA und in Europa erfreut sie sich einer wachsenden Fangemeinde, es herrscht ein gewisser Hype um sie.

Jackfruit: Größte Baumfrucht

War Jackfruit in Österreich früher nur in den Regalen von Asiamärkten zu finden, hat sie es inzwischen in die heimischen Super-, Drogerie- und Biomärkte geschafft. Unter Marken wie Jacky F., KoRo, Lotao, dmBio, Spar Veggie oder Hiel ist das asiatische Obst in Dosen, Gläsern und Vakuumverpackungen erhältlich. In frischer Form macht sie sich hingegen rar. Reif kann eine Jackfrucht nämlich unhandliche 20 bis 40 Kilo wiegen. Manche Früchte sollen sogar – mit kolportierten Rekordwerten von 50 Kilo und einem Meter Länge – in der Gewichtsklasse von Nilpferdbabies spielen. Die Jackfruit gilt damit als die größte Baumfrucht des Planeten.

Nicht nur das erschwert den Verkauf der frischen Frucht. Sie ist ungekühlt leicht verderblich, außerdem braucht es für ihren Genuss gewisse Fertigkeiten. Beim Aufschneiden des Schwergewichts tritt nämlich eine milchige, latexartige Flüssigkeit aus, die an ungeübten Händen kleben bleibt und wenig Freude macht. Im Handel findet man die Jackfrucht daher weitgehend verzehrfertig – entweder mit Meersalz und in Limettensaft konserviert, vorgegart, oder für Kochmuffel gleich zu Fertiggerichten verarbeitet.

Sieht man sich die in Österreich erhältlichen Erzeugnisse genauer an, so kommen die Früchte vor allem aus drei Ländern: dem Ursprungsland Indien, wo die Jackfrucht seit tausenden Jahren angebaut und genutzt wird, aus Sri Lanka und aus Thailand. Weitere asiatische Länder, die sowohl in der Produktion als auch im Konsum von Jackfruits führen, sind laut Marktforscher Credence Research Bangladesch, die Philippinen, Indonesien und Malaysia. Außerhalb Asiens ist sie außerdem in Australien, Afrika, Südamerika, Florida und der Karibik verbreitet. Jackfruits kommen in mehr als hundert Sorten wie Cheena, Golden Pillow, Tabouey, Black Gold oder Cochin vor. Global hat sich die Sorte „Golden Nugget“ durchgesetzt. Sie erreicht einen Anteil von 25 Prozent des weltweiten Jackfruitmarkts, der auf eine Größe von etwa 300 Mio. Dollar (2021) kommt.

Jackfruit: Obst und Gemüse in einem

Je nach Reifegrad ist die Jackfrucht unterschiedlich einsetzbar. Nimmt man sie noch grün und unreif vom Baum, ist ihr Fruchtfleisch weiß und geschmacksneutral, ähnlich einer Artischocke aus der Dose. „Das Besondere an der unreifen Frucht ist ihre Textur, weil sie im Mund das Gefühl von Fleisch erzeugt“, erklärt der Wiener Stefan Fak, der mit seinem Unternehmen Lotao vegane Lebensmittel in Europa und in die USA verkauft (siehe Interview unten). Der Mangel an Eigenaroma sei dabei ein Vorteil, so Fak: Unter Einsatz von reichlich Gewürz und Marinade wird die unreife Frucht nämlich zum Verwandlungskünstler und lässt sich anstelle von Fleisch in Lasagne, Bolognese, Burger, Curry oder Teriyaki einsetzen.

In ihrem Kochbuch „Juhu, Jackfruit!“ hat Julia Huthmann, Gründerin des Food Start-ups Jacky F. aus Bonn, etliche Rezepte zusammengetragen, um Jackfruit-Neulingen den Zugang zu erleichtern. „Wir waren in Europa 2016 die erste Marke, die junge Jackfruit in Bio-Qualität angeboten hat. Es war ein abenteuerliches Unterfangen, die erste Palette zu importieren. Der Zoll wusste noch nichts vom neuen Foodtrend“, erinnert sie sich.

Auf Events und Messen musste die Pionierin zunächst unzählige Kostproben zubereiten, viel erzählen und aufklären. „Die Jackfruit ähnelt zwar Fleisch, ist aber kein echter Ersatz dafür, denn ihr Eiweißgehalt ist niedrig,“ räumt Huthmann mit einem verbreiteten Irrglauben auf und betont die wahren Pluspunkte der Frucht: Sie ist kalorien- und fettarm, glutenfrei, reich an Kalium, Magnesium, Vitamin A und C, sowie an Ballaststoffen.