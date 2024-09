Kaffeebauern in Not

Doch immer deutlicher zeigt sich das wiederkehrende Dilemma im Umgang mit globalen Lieferketten: Das Bestreben der Abnehmer, die Lage in den Produzentenländern zu verbessern, kann dort unter Umständen das Gegenteil bewirken. Denn vor allem kleinere Unternehmen sowie Bauern in Entwicklungsländern müssen sich aufgrund der erforderlichen Investitionen in Zertifizierung und Logistik ernsthafte Sorgen um ihr wirtschaftliches Überleben machen.

Erste Effekte sind beispielsweise im äthiopischen Kaffeesektor zu beobachten. „Wir sehen dieses Jahr nicht viele Käufer“, sagt Tsegaye Anebo, Geschäftsführer der äthiopischen Sidama Coffee Farmers Cooperative Union, die 67 Kaffee-Kooperativen mit insgesamt fast 68.000 Bauern umfasst. Die neue EU-Verordnung habe auf dem Markt Unklarheit geschaffen, potenzielle Käufer scheinen zu bezweifeln, ob die Anforderungen der EUDR von äthiopischer Seite erfüllt werden können.

Kaffee trägt mit rund einem Drittel zu den Exporterlösen Äthiopiens bei und ist die wichtigste Devisenquelle. Ein Drittel der äthiopischen Kaffeebohnen geht an die Europäische Union. Mehr als zwei Millionen äthiopische Kleinbauernfamilien leben vom Kaffeeexport, viele von ihnen siedeln in abgelegenen Gebieten ohne Internetverbindung. Die Kaffeepflanzen finden sich nicht auf Plantagen – wie bei Großexporteuren in Brasilien oder Vietnam –, sondern wachsen neben Bananenstauden oder Avocadobäumen. Die Lieferketten sind fragmentiert. Laut Anebo haben viele der Landwirte weder die Möglichkeit noch die Mittel, die geforderten Geolokalisierungsdaten zu übermitteln, die Kartierung und Nachverfolgung ist für sie nicht zu bewältigen.

Dazu gebe es vonseiten der äthiopischen Regierung kaum Unterstützung – anders als etwa im Nachbarland Kenia. Die Konsequenz: Einige Kaffee-Kooperativen schauen sich bereits jetzt nach neuen Käufern außerhalb Europas um. Daneben drohe die Gefahr, dass auf der Suche nach Alternativen Wälder in Ackerland umgewandelt würden, um Nutzpflanzen wie Mais oder die in Österreich als Droge eingestufte Kaupflanze Khat anzubauen.

Die Sidama-Union versucht nun, die äthiopischen Kaffeebauern zu unterstützen. So wurden hunderte Handys gekauft und 700 Personen im Sammeln von Geodaten unterrichtet, damit diese ihre Kenntnisse an die Bauern weitergeben können. Laut Anebo kann dieser Prozess keinesfalls bis Ende des Jahres abgeschlossen werden: „Wir brauchen eine Fristverlängerung, sonst bricht bei uns die Kaffeebranche zusammen“, appelliert er an die EU-Kommission.

Eine solche Gefahr sieht auch Pablo von Waldenfels, Direktor für Unternehmensverantwortung beim Handelskonzern Tchibo. Er berichtete kürzlich gegenüber „Table.Media“ darüber, dass Tchibo seinen Kaffee von insgesamt 75.000 Kaffeefarmern bezieht, darunter 80 Prozent Kleinbauern. „Wenn die es nicht schaffen, die notwendigen Unterlagen heranzuschaffen, sind sie langfristig vom Kaffeeeinkauf aus Europa ausgeschlossen – nicht, weil sie Bäume fällen, sondern einfach nur, weil sie die Daten nicht bereitstellen können.“

Am Beispiel der Kaffeekleinbauern weisen auch Forscher der niederländischen Universität Wageningen in einer aktuellen Studie auf vermutlich unbeabsichtigte Risiken und Nebenwirkungen der Verordnung hin. Sie halten für problematisch, dass es von EU-Seite keinerlei Bewertung für die Auswirkungen auf der Produktionsseite gebe. Denn es ist zu erwarten, dass zusätzliche Importvorschriften Käufer in den Mitgliedsstaaten dazu veranlassen, ihre Ware weniger von Kleinbauern beziehungsweise aus risikoärmeren Gebieten zu beziehen. So könne die Verordnung frühere internationale Vereinbarungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) untergraben und die Kohärenz mit der EU-Entwicklungspolitik zur Armutsbekämpfung verringern.