corporAID: Europa und Österreich stecken in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Wie ist Ihr Unternehmen davon betroffen?

Kapsch: Wir können die Auswirkungen noch nicht abschätzen. Die Kapsch Group ist in der Investitionsgüterindustrie tätig und damit ein Nachläufer der Konjunktur. Wir wissen noch nicht genau, wie sich die Märkte verändern, weil wir nicht wissen, wie sich das Mobilitätsverhalten mittelfristig verändern wird. Derzeit erleben wir beispielsweise eine Abkehr von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Menschen bevorzugen vermehrt den Individualverkehr. Das wäre für uns natürlich gut – für die Umwelt weniger. Sollte sich dieser Trend etablieren, bedingt das Investitionen in intelligente Verkehrssteuerung und in ein neues Zusammenspiel der unterschiedlichen Verkehrsmittel. Ob es dazu kommen wird, wissen wir heute nicht. Ich bin zudem neugierig, welche Auswirkungen die Coronakrise auf das Thema Urbanisierung haben wird. Man ging ja vor 20 Jahren davon aus, dass die Digitalisierung zu einer Aufwertung der ländlichen Regionen führen wird. Das Gegenteil ist passiert.

Wie verändern sich Ihre Märkte durch die Krise?

Kapsch: Wir sehen Länder oder Regionen, die stärker betroffen sind, andere Regionen die schwächer betroffen sind. Südafrika zum Beispiel ist ein Markt, in dem von einem Tag auf den anderen alles stillgestanden ist. Und das hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf unsere Verkehrstelematik-Einrichtungen in Südafrika. In Lateinamerika gibt es Verschiebungen von Projekten, aber da merken wir es eigentlich nicht so stark. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Wachstumsziele in Lateinamerika erreichen werden. Die anderen Regionen sind eigentlich nicht wirklich betroffen. Da oder dort wird eine Ausschreibung verschoben und die Behörden sind nicht ganz so entscheidungsfreudig wie in normalen Zeiten, alles dauert etwas länger, aber grundsätzlich sehe ich dort nicht, dass unser Geschäftsmodell stark beeinflusst ist. Es gibt Länder, die sich bis Anfang des Jahres wirtschaftlich wirklich gut entwickelt haben. Dazu zählen insbesondere Chile, Kolumbien und Peru, wenn wir von Südamerika sprechen. Umgekehrt ist beispielsweise Argentinien weit unter seinem Potenzial geblieben. In Asien sind wir nur punktuell tätig, jedoch nicht in Japan und China.

Wo liegen hier die spezifischen Herausforderungen?

Kapsch: Ein wichtiger Punkt sind sicherlich vertrauenswürdige Kooperationspartner, ohne die Sie in vielen Ländern nicht agieren können. Ein weiterer Faktor ist die Stabilität der politischen Rahmenbedingungen, weil dort eine Änderung der Regierung auch zu einer Änderung der wirtschaftlichen Vorgangsweise führen kann. Wenn Sie mit einem Staat Geschäfte machen, müssen Sie sich sicher sein können, dass sich auch die nächste Regierung an die Verträge hält. Und diese Stabilität ist in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern nicht gegeben.