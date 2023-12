Wie beurteilen Sie den Standort Österreich?

Münzer: Wir haben ein Credo: Wer einen starken Standort will, muss in diesen auch investieren. Wir tun das sehr gerne, wir bleiben auch mit all unseren Internationalisierungsprojekten ein österreichisches Familienunternehmen und wir nehmen diesen Zugang auch mit in all unsere Auslandsmärkte. Das betrifft den wirtschaftlichen genauso wie den sozialen Anspruch. Dafür müssen wirtschafts- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen gegeben sein, und diese muss man in Österreich wie in der EU sehr wohl im Blick behalten. Wir haben Mitbewerber in Europa, die sich in Richtung Nordamerika orientieren, weil die Rahmenbedingungen dort momentan etwas charmanter erscheinen. Das ist für uns keine Option, aber es muss uns ein Fingerzeig sein: Österreich muss daran arbeiten, dass Wirtschaften und auch Investieren in einem gesunden Rahmen funktionieren.

Wie sind Sie in Ihr Geschäftsfeld gekommen?

Münzer: Das Unternehmen Münzer Bioindustrie wurde als Entsorgungsunternehmen, spezialisiert auf flüssige Abfälle, gegründet. Und flüssige Abfälle haben die Besonderheit, dass sie nicht wie Festmüllabfälle auf eine Deponie gebracht werden können, sondern einer Verwertung zugeführt werden müssen. Somit war schon in einer ersten Phase ein Innovationsdruck da, die bestmögliche Verwertung für flüssige Abfälle darzustellen, weil es den leichten Weg nicht gab. So ist man relativ rasch zur energetischen Verwertung gekommen. Wir produzieren abfallbasierten Alternativkraftstoff – landläufig bekannt als Biodiesel.

Wird das so bleiben? Die Mobilität stellt ja auch auf Elektro um.

Münzer: Definitiv. Biodiesel ist nicht die eine heilsbringende Variante, aber ein Teil der großen Lösung. Wir werden uns nicht den Luxus leisten können, auf eine verfügbare, marktfähige, leistbare und funktionierende Variante zu verzichten. Die Energiepolitik der Zukunft braucht viele Mosaiksteine. Die Elektromobilität wird einen wesentlichen Beitrag leisten – aber es werden auch alternative und synthetische Kraftstoffe eine Rolle spielen. Der nächste Schritt in unserer Unternehmensentwicklung ist, eine industrielle Anlage zur Produktion von Grüngas zur Direkteinspeisung in das höherrangige Gasnetz in Österreich zu realisieren, um somit einen weiteren Beitrag zu leisten, aus Abfallstoffen alternative Energieträger herzustellen und direkt bestehenden, fossildominierten Energieformen beizumischen. Generell ist das unser Selbstverständnis: Wir stehen für Ergänzen und nicht für Ersetzen.

Was tut sich noch in puncto Innovation?