Fachkräftepotenziale in Kolumbien

Der steirische Unternehmensberater Missethon hatte für diese Entwicklung frühzeitig einen Riecher, mit seinem 2015 gestarteten Flüchtlingsprogramm „Talente für Österreich“ versuchte er erstmals, zur Lösung beizutragen. 2018 begab er sich auf die Suche nach ausländischen Fachkräften in Spanien, kam aber schnell zur Erkenntnis, dass er aus demographischen Gründen außerhalb Europas würde fündig werden müssen. Die von ihm 2022 in Wien mitgegründete Agentur Talent & Care, der er als Senior Consultant angehört, setzt nun auf die gezielte Anwerbung von Pflegefachkräften aus Kolumbien.

„Kolumbien steht für eine junge Gesellschaft mit einem hohen Druck am Arbeitsmarkt sowie mit einer hochwertigen Ausbildung von Pflegefachkräften. Das große Thema ist die deutsche Sprache“, berichtet Frederic Metlewicz, Geschäftsführer von Talent & Care. Interessierte Pflegefachkräfte müssen zumindest das Sprachniveau B1 erreichen, um in Österreich einen Aufenthaltstitel zu erlangen, was viele Kolumbianer abschreckt. „Uns wurde schnell klar, dass wir die Kandidaten, die nach Europa wollen, vom ersten Schritt an begleiten müssen. Wir haben mit unserem Partner eine eigene Sprachschule in Bogotá aufgebaut, mit acht Klassenzimmern und 30 Sprachlehrern. So schaffen sie es innerhalb von zwölf bis 14 Monaten, das nötige Niveau zu erreichen“, erklärt Metlewicz. Dabei ist die Nachfrage auf österreichischer Seite so groß, dass viele Spitäler oder Pflegeheime ihren zukünftigen Mitarbeitern Stipendien für das Deutschlernen finanzieren. „Aber die große Challenge ist der Wettbewerb mit den englischsprachigen Ländern. Der wird größer und härter, die immer öfter entscheidende Frage lautet: Wer bietet die besseren Rahmenbedingungen?“, nennt Metlewicz eine weitere Herausforderung.

Das Interesse an der Arbeit in Österreich ist in Kolumbien laut Metlewicz dennoch groß, auch wenn ganz zu Beginn erst einmal erklärt werden müsse, wo sich das Land genau befinde und dass es wirklich nichts mit Australien zu tun habe. „Vielen Fachkräften wird dann aber schnell klar: In Österreich erwarten sie eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Denn in Kolumbien arbeiten sie teilweise bis zu 60 Stunden wöchentlich und haben nur zehn Tage Urlaub im Jahr“, so Metlewicz.