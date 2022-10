Innovativ integriert

Fünfzehn Jahre ist es her, dass in Kenia einfach alles gepasst hat: Das Bedürfnis der Bevölkerung nach einer neuen Bezahllösung war groß, es gab bereits eine findige Tech-Szene in Nairobi, die sich zusammengetan hat, und ein Staatssekretär drehte an den richtigen politischen Stellschrauben. Heraus kam das Mobile Money-Bezahlsystem M-Pesa, das Paradebeispiel einer marktschaffenden Innovation, die eine Vielzahl an gänzlich neuen Kunden erreicht – und der Vorreiter für eine ganze Disruptionslawine. So stößt man heute überall auf dem Kontinent auf innovative Start-ups, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. Ein Beispiel unter vielen ist der Logistiker Paps im Senegal: DHL oder UPS liefern Pakete zu Paps. Das B2B-Start-up setzt wiederum auf selbst rekrutierte Motorradfahrer, die die Pakete an ihr Ziel bringen. Ein Gewinn für die Business-Kunden, die dadurch erstmals am Online-Bestellwesen teilhaben können, sowie für die Lieferanten, die zuvor im informellen Bereich arbeiteten und nun auf einen Schlag in die globalen Wertschöpfungsketten integriert werden.