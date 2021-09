Sehen Sie auch afrikanische Länder als Zukunftsmärkte?

Lange: Afrika macht weniger als fünf Prozent unseres Umsatzes aus. Wenn man sich die Sustainable Development Goals anschaut, sieht man, dass rund 750 Millionen Menschen überhaupt keinen Zugang zu Energie haben, drei Viertel dieser Menschen leben in Subsahara-Afrika. Dort hat man eine ganz andere Aufgabenstellung als wir hier in Europa. Da geht es primär darum, überhaupt eine Energieversorgung aufzustellen. Gleichzeitig hat sich beispielsweise Südafrika zum Ziel gesetzt, die Verstromung von Kohle stark zu reduzieren. Und der Abschied von der Kohle in Richtung Gas, das zukünftig auch erneuerbar sein wird, das ist unser Sweet Spot. Allein die Umstellung von Kohle auf Gas kann die CO 2 -Emissionen um bis zu 75 Prozent reduzieren.

Wo liegen hier die spezifischen Herausforderungen?

Lange: Vorweg: In Schwellen- und Entwicklungsländern arbeiten wir mit Distributoren, die Endkunden sind überwiegend Industriebetriebe. Für die geht es darum, überhaupt einmal an einen verlässlichen Gasanschluss und an ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Betrieb des Gasmotors zu kommen. Zudem müssen sie zumindest einige hunderttausend Euro für eine Anlage in die Hand nehmen, was gerade für solche Kunden oftmals eine große Herausforderung ist – die Exportkreditfinanzierung ist an der Stelle sehr wichtig. Interessanterweise stellen wir fest, dass gerade die Kunden in Entwicklungsländern einen viel attraktiveren Return on Investment erwarten als in unseren Breitengraden, weil dort eine längerfristige Amortisation angesichts von hohen Finanzierungskosten und eines allgemein volatilen Umfelds schwieriger darstellbar ist.

Ihr Shareholder ist ein Investmentfonds. Welche Priorität hat das Thema Nachhaltigkeit für Innio?

Lange: Erst unlängst hat Larry Fink – der CEO von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt – in seinem „Letter to the CEOs“ den Vorständen ins Gewissen geredet, dass es ohne Nachhaltigkeit nicht geht. Ein wesentlicher Grund, weshalb unser Shareholder eingestiegen ist, ist ja die Tatsache, dass wir die Energiewende vorantreiben. Langfristig bin ich davon überzeugt, dass gerade das Thema Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen. Wenn Sie sich heute umschauen, können Sie sehen, dass Nachhaltigkeit auch für Finanzinvestoren wichtig ist. In unserem Fall ist das ganz bestimmt so.