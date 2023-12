Jeden Mittwoch – Beginn stets um 18 Uhr – lädt der Unternehmer Josef Fuchs zum Alpenstammtisch. Dieser findet nicht in Innsbruck oder Garmisch-Partenkirchen, sondern auf acht Metern über dem Meeresspiegel, in Indonesiens Hauptstadt und Mega-Metropole Jakarta, statt. Fuchs, der seit fast 40 Jahren in Jakarta lebt und sich selbst als „penetranten Tiroler aus Indonesien“ bezeichnet, bringt mit seinem Stammtisch Woche für Woche Unternehmer zusammen, um sich mit ihnen auszutauschen und für seine Kinderhilfsorganisation ISCO zu werben, für die Fuchs vor zwei Jahren mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Republik Österreich ausgezeichnet wurde. Ein Drittel der Gewinne seines Unternehmens investiert er in dieses Herzensprojekt.

Stabiles Wachstum in Indonesien

Fuchs‘ Unternehmen First WAP stattet Polizei und Geheimdienste in aller Welt mit gesicherten Software-Anwendungen aus und ist heute mit 120 Mitarbeitern in Jakarta und 30 weiteren in Dubai angesiedelt. Daneben hat der umtriebige Unternehmer kürzlich ein Start-up für gesicherte Kommunikationsanwendungen in Wien gegründet. Über die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens, dem viertbevölkerungsreichsten Land der Welt, berichtet Fuchs aus eigenem Erleben: „Es hat sich hier sehr viel zum Positiven verändert, viele Menschen sind der Armut entkommen. Dabei hat vor allem der Inlandsmarkt einen bedeutenden Einfluss auf die wirtschaftliche Lage, ähnlich wie in China, das sich insbesondere wegen des gigantischen Inlandsmarktes entwickelt hat.“

Der 275-Millionen-Einwohner-Inselstaat hat sein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den vergangenen 20 Jahren von 1.000 US-Dollar auf 4.800 Dollar fast verfünffacht, die Wachstumsraten liegen konstant im Bereich von etwa fünf Prozent. Die stabile Inlandsnachfrage, steigende Rohstoffpreise sowie die Umsetzung zahlreicher Großprojekte kurbeln die Wirtschaft des G20-Mitgliedsstaates weiter an. Top-Handelspartner ist China, auch Japan und Südkorea sind in Indonesien sehr präsent.