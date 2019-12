Geht es nach Premier Narendra Modi, so sollen die Inder sowieso „zuerst das eigene Land gut kennen lernen, bevor sie ins Ausland gehen“. Mehrmals wandte er sich in den vergangenen Monaten mit einer Reiseempfehlung an die Bevölkerung: „Bis 2022, noch bevor Indien das 75. Jahr der Unabhängigkeit feiert, möchte ich Sie alle bitten, mindestens 15 lokale Reisedestinationen zu besuchen.“ Der indische Tourismus soll so einen kräftigen Entwicklungsimpuls erhalten. Modi forderte dazu auf, auch in Gegenden ohne gute touristische Infrastruktur zu reisen. „Manchmal bringen Schwierigkeiten neue Möglichkeiten mit sich“, erklärte er, „Menschen werden neue Einrichtungen bauen und damit Jobs schaffen.“ Und in der Folge würden, so die Hoffnung, auch ausländische Gäste kommen. Das riesige und facettenreiche Land zählte laut Regierung 2018 lediglich 10,5 Millionen internationale Ankünfte.

Trotz Direktive hin zum Heimaturlaub werden Auslandsreisen wohl nicht an Reiz verlieren. Besonders von April bis August, wenn es in vielen Regionen heiß und regenreich ist, besuchen Inder gerne Destinationen in gemäßigtem Klima. In Europa zieht es viele zu Berggipfeln und -seen. Die Szenerie gilt als Sehnsuchtslandschaft, befeuert durch indische Mythologie und Blockbusterfilme, die früher oft in der Himalaya-Region Kaschmir und später vielfach in der Schweiz – und auch in Österreich – gedreht wurden. „Österreich ist als Familiendestination mit reiner Luft und reich an Wasser bekannt“, so Mukharji. Indische Touristen besuchen besonders gerne Zell am See/Kaprun, Innsbruck, Salzburg und Wien. Und sie kommen immer öfter: 2018 zählte die Österreich Werbung fast 193.000 Ankünfte aus Indien, ein Plus von 400 Prozent gegenüber 2008.

Noch beliebter sind Frankreich, Italien, die Schweiz und traditionell Großbritannien: Dort lebt eine große Zahl indischstämmiger Einwohner, die Kontakt mit der Heimat halten. Rund 40 Prozent der 500.000 indischen Touristen in Großbritannien besuchen Familie und Freunde.

Ein Phänomen, das übrigens nun auch Australien erlebt: Weil sich mittlerweile rund 600.000 Inder in Down Under niedergelassen haben, wächst der Besuchstourismus von Jahr zu Jahr: Mehr als die Hälfte der rund 330.000 indischen Australientouristen reist vor allem zur persönlichen Kontaktpflege an. Auch Spiritualität ist ein Grund für weite Reisen: Saudi-Arabien als bedeutender Wallfahrtsort für Muslime soll für den alljährlichen Haddsch rund 200.000 Pilger aus Indien anlocken. „Diese Mekka-Reisen für indische Muslime sind oft stark subventioniert und werden mit eigenen Charterfliegern abgewickelt“, erzählt Mukharji, zu den klassischen Urlaubsreisen zählt sie den Haddsch daher nicht.

Weitere beliebte Auslandsdestinationen für Inder liegen quasi vor der Haustür: Malaysia und Singapur sind wichtige Stützpunkte für die indische Diaspora in Asien und verfügen über stetig steigende Flugverbindungen mit kleineren und größeren indischen Städten. Singapur mit rund 1,4 Millionen indischen Gästen im Jahr 2018 gilt als Topziel, Malaysia hinkt mit rund 600.000 Gästen etwas hinterher.

Inder am Radar

Die neuen Touristen werden mittlerweile von vielen Destinationen umworben. „Mehr als 70 Länder haben Tourismusbüros in Indien eröffnet“, so Neb. Angst vor dem oft diskutierten „Overtourism“-Phänomen dürfte aktuell nur ein Land haben: Bhutan. Das auf High-End-Tourismus setzende Königreich verlangt von internationalen Gästen Mindestumsätze und Gebühren von 250 Dollar pro Tag. Bis jetzt sind die indischen Nachbarn davon befreit, Bhutan gilt daher als preisgünstige Kurztrip-Option vieler Familien. Doch weil indische Gäste mittlerweile zwei Drittel der rund 275.000 Ankünfte (2018) ausmachen, dürfte Bhutan nun die Bremse ziehen – und der indische Tourist für seine Auszeit in Bhutan bald deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.

Andere Länder rollen den indischen Touristen, die als überdurchschnittlich spendabel gelten und auch in der Zwischensaison anreisen, den Teppich aus. Eine Willkommensstrategie sind beispielsweise Einreiseerleichterungen. Kürzlich kündigte etwa der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro an, dass indische Bürger künftig ohne Visa nach Brasilien einreisen können. Für diese nicht selbstverständlich: Laut Henley Passport Index können sie nur 59 Länder ohne Visa-Anträge besuchen. Zum Vergleich: Für Besitzer eines österreichischen Pass sind 185 Destinationen visafrei zugänglich.

Kricket und Curry

Malaysia wiederum lockt Inder mit rasch bearbeiteten Online-Visaanträgen und positioniert sich in Kampagnen als ideale Destination für Reiseneulinge: Das Land bietet als kultureller Schmelztiegel eine vertraute Kultur und – für viele der neuen Touristen elementar – ein reiches kulinarisches Angebot, das der eigenen Lebensweise und religiösen Überzeugung entspricht. So schätzen es Inder, wenn sie auch im Urlaub eine große Auswahl an vegetarischen Speisen und indischen Restaurants vorfinden und ihnen Rind- oder Schweinefleisch nicht aktiv angeboten werden, erklärt Mukharji.

Australien betont in aktuellen Kampagnen die gemeinsame Liebe zum Kricketsport: Wenn 2020 in sieben australischen Städten Kricket-Weltmeisterschaften ausgetragen werden, sollen viele Inder vor Ort mitjubeln – und dann gleich länger bleiben und sich beim Skydiven und Heißluftballonfahren vergnügen.