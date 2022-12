Kein Vergleich zu China

Die Lage Indiens 75 Jahre nach seiner Unabhängigkeit ist letztlich ambivalent, wie Wagner konstatiert: „In Indien kollidieren Großmachtambitionen mit den Ressourcen einer Mittelmacht. Und auch wenn sich Indien traditionell auf Augenhöhe mit China wähnt, ist es mittlerweile deutlich ins Hintertreffen geraten.“ Dabei stand die Volksrepublik in den 1950er Jahren noch im Schatten Indiens, Ende der 1980er Jahre waren die beiden Staaten wirtschaftlich etwa auf Gleichstand (siehe Grafik). Doch während die chinesische Mittelschicht zwischen 2001 und 2011 von drei Prozent der Bevölkerung auf stolze 18 Prozent anwuchs, erreichte sie in Indien einen Anteil von ein beziehungsweise drei Prozent. Heute ist China Indien wirtschaftlich und geopolitisch meilenweit voraus.

Was hat China also richtig gemacht, und was ist Indien nicht gelungen? „Der Vergleich zwischen Indien und China ist schwierig, denn Indien ist eine deutlich heterogenere und nun einmal auch eine demokratische Gesellschaft. Das heißt, es ist für jede Regierung schwieriger, Reformen umzusetzen“, sagt Wagner. So sei etwa Modis Plan für einen Strukturwandel in der vielerorts wenig produktiven Landwirtschaft, die etwa die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung Indiens beschäftigt, am Widerstand der Bauern, die wiederum zur Wählerklientel zählen, gescheitert. Und auch die politisch bedeutsamen Kleinhändler auf den indischen Basaren setzten sich gegen eine wirtschaftliche Öffnung zur Wehr.

Daher wird Indiens erklärtes Ziel, zur Exportmacht zu werden, aktuell wieder zunehmend von einer protektionistischen Wirtschaftspolitik mit Zöllen in einigen Wirtschaftssektoren – von Regierungschef Modi als Politik der Eigenständigkeit („Atmanirbhar Bharat“) bezeichnet – konterkariert.

Anders als in den wirtschaftlich schwierigen Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit orientiert sich die aktuelle Wirtschaftspolitik zwar nicht mehr am Staatssozialismus, sondern setzt auf Privatisierung und den Aufbau nationaler Champions, etwa im Bereich der Pharmaindustrie. Wagner bleibt dennoch äußerst skeptisch in Hinblick auf den neuen Kurs: „Wie sollen sich Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität einer Industrie verbessern, wenn sie vom Weltmarkt abgeschottet ist?“

Und so tun sich auch viele ausländische Unternehmen mit Indien schwer: Mit hohen Logistikkosten, heterogenen Marktstrukturen, undurchsichtiger Versteuerung und bürokratischen Hürden, die übrigens nicht nur den Handel mit dem Ausland, sondern auch jenen zwischen den indischen Bundesstaaten extrem erschweren, rangiert Indien als Wirtschaftsstandort hinter Malaysia oder Vietnam. Laut Wolfgang Niedermark, Mitglied der Geschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, verkehrt sich die Hoffnung auf den Zukunftsmarkt Indien gar immer wieder in „Gegenwartsernüchterung“.