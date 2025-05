In welchen Tech-Bereichen gibt es derzeit Chancen in Afrika?

Ehimuan: Es entstehen gerade viele spannende Geschäftsfelder. Ein sehr großes Potenzial sehe ich im Fintech-Sektor. Unternehmen, die innovative Lösungen für Kreditvergaben, Sparprodukte oder Transaktionen entwickeln und damit einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort schaffen, können großen Erfolg haben. Das liegt auch an der hohen Bevölkerungszahl vieler afrikanischer Länder. Weitere vielversprechende Bereiche sind E-Commerce, Agritech und Logistik.

Können Sie ein Beispiel für erfolgreiche Unternehmen nennen, die diese Marktbedürfnisse erkannt haben?

Ehimuan: Gerne! Ein Beispiel ist Moniepoint, ein Fintech-Unternehmen, das mittlerweile den Unicorn-Status erreicht hat – also mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird. Moniepoint hat erkannt, dass Menschen in abgelegenen Regionen ohne traditionelles Bankwesen dringend Zugang zu Finanzdienstleistungen benötigen. Deshalb hat es ein System entwickelt, das es kleinen und mittelständischen Unternehmen erleichtert, Online-Zahlungen abzuwickeln. Das Modell wird ständig verbessert, und mittlerweile ist sogar VISA investiert.

Ein weiteres Beispiel ist Andela. Dieses Start-up bringt afrikanische Entwickler mit spannenden Tech-Projekten weltweit zusammen. Andela hat ein wichtiges Marktbedürfnis identifiziert: Es gibt viel Talent auf dem afrikanischen Kontinent, aber zu wenige Chancen. Durch ihre Plattform schaffen sie genau diese Möglichkeiten.

Wie groß ist das Interesse globaler Investoren am afrikanischen Tech-Sektor?

Ehimuan: Das Interesse wächst, trotzdem ist Afrika für viele Investoren immer noch ein weitgehend unentdecktes Terrain. Viele Unternehmer bekommen zu hören, dass sie sich auf einen „Marathon“ einstellen müssen, wenn sie in Afrika investieren – das kann abschreckend wirken.

Inwiefern?

Ehimuan: Investoren fragen sich, wie lange es dauert, bis sie Gewinne erzielen, ob sie überhaupt rentabel werden und welche Hürden sie überwinden müssen. Dabei kann das Geschäft in Afrika durchaus auch ein „Sprint“ sein – es sind, etwa für Start-Ups, auch schnelle Gewinne möglich. Wir haben Unternehmen erlebt, die in wenigen Jahren etablierte Player überholt haben. Ein gutes Beispiel ist Flutterwave, ein Zahlungsdienstleister aus Kenia, der in nur fünf Jahren zum Unicorn geworden ist und heute drei Milliarden Dollar wert ist. Das zeigt, welche unternehmerische Dynamik auf dem Kontinent herrscht.

Was macht eine Innovation erfolgreich?

Ehimuan: Eine Innovation muss eine Lösung bieten für ein reales Problem. Entscheidend ist weiters, dass sie nicht nur theoretisch funktioniert, sondern tatsächlich von den Nutzern angenommen wird.



Und was lässt Innovationen scheitern? Ehimuan: Wenn man sich zu sehr im Konzept verliert oder sich ihr vom falschen Ort aus annähert. Eine Innovation kann noch so vielversprechend wirken – wenn sie nicht mit den künftigen Nutzern abgestimmt ist, ist sie zum Scheitern verurteilt.

Welche Innovationen werden in Zukunft den größten Einfluss in Afrika haben?