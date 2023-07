29.06.2023 Anfang Juni gingen in der Wiener Hofburg die Impact Days 2023 über die Bühne. Die vom Impact Hub Vienna veranstaltete Konferenz bringt Jahr für Jahr Unternehmer, Investoren und politische Entscheidungsträger zusammen, um sich auf die Suche nach neuen Lösungen und Kollaborationen im Bereich des Impact Investings zu begeben. Im Zuge der Break-out-session „Scale-up Innovation, Collaboration and Entrepreneurship! Spotlight on Africa” präsentierten sich Akteure der Entwicklungszusammenarbeit als Katalysatoren für Start-ups in Afrika. Ein inhaltlicher Schwerpunkt lag dabei auf dem Start-up-Wettbewerb Kofi Annan Award for Innovation in Africa, der 2024 in die nächste Runde geht. „Afrikanische Start-ups kennen nicht nur die Probleme vor Ort, sie lösen sie auch. Die Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit ist es, deren Impact zu erhöhen“, sagt Gunter Schall von der Austrian Development Agency.

Foto: Sebastian Klaus