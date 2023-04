03.04.2023 Die Crowdfunding-Plattform Crowd4Climate C4C mit Sitz in Wien verzeichnete 2022 ein Rekordjahr mit mehr als einer Million Euro Investitionen von Anlegern aus Österreich und Deutschland. Die Gelder wurden als Direktinvestments in vier Energie- und Klimaschutzprojekte in Afrika und Asien vergeben, die eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Bereits ab einer Investitionssumme von 250 Euro können Anleger in C4C-Projekte investieren. Um das Wachstum weiter voranzutreiben, wurde Stefan Kainz als neuer CEO gewonnen. Der Finanzexperte soll die Plattform bei ihrer Mission unterstützen, ökonomisch, sozial und ökologisch sinnvolle Geldanlagen anzubieten. C4C wurde 2015 von ÖGUT und Energy Changes gegründet.

Bild: C4C