Sonderbeauftragter für humanitäre Hilfe

Um das deutlich angehobene Budget zu koordinieren, wurde von der Bundesregierung mit Christoph Schweifer erstmals auch ein Sonderbeauftragter für humanitäre Hilfe eingesetzt. Dank seiner Erfahrung im humanitären Bereich – er leitete unter anderem jahrelang die Auslandshilfe der Caritas – gilt er als hervorragend geeignet für diese neue Position. Mit der Ursachenforschung zur Erklärung der Erhöhung will sich Schweifer nicht zu lange aufhalten: „So oder so, das ist eine wichtige Entscheidung, durch die Österreich seine Verantwortung im humanitären Bereich stärker wahrnimmt“, betont er.

Schweifer ist der Abteilung für Humanitäre Hilfe und Nahrungsmittelhilfe im Außenministerium zugeordnet, welche den Auslandskatastrophenfonds verantwortet. Humanitäre Hilfe wird hier offiziell als Aufgabe verstanden, „Leben zu retten, menschliches Leid zu lindern und Schutz und Versorgung aller betroffenen Menschen in einer humanitären Notlage (Naturkatastrophen, bewaffnete Konflikte, Pandemien) sicherzustellen sowie die Grundlage für eine Rückkehr zu akzeptablen und menschenwürdigen Lebensbedingungen zu schaffen“.

Im Fall einer Katastrophe in einem ausländischen Staat, der selbst nicht in der Lage ist, seine Bevölkerung ausreichend zu versorgen, können aus dem Auslandskatastrophenfonds Gelder rasch zur Verfügung gestellt werden. Abgewickelt werden diese dann über internationale Organisationen wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef oder das Welternährungsprogramm, über lokale NGO oder wie im aktuellen Fall über heimische Akteure wie das Österreichische Rote Kreuz oder die Caritas Österreich. Entschieden wird über die Vergabe der Gelder im Ministerrat.

Neue Strategie für humanitäre Hilfe

Bei der Ausarbeitung einer neuen Strategie für humanitäre Hilfe, die bereits im Regierungsprogramm verankert wurde, nimmt der neue Sonderbeauftragte eine beratende Rolle ein. Ende Jänner gab es ein erstes breit angelegtes Treffen verschiedener Ministerien und Nichtregierungsorganisationen zu diesem Thema.

Mit der neuen Strategie soll vor allem auf veränderte Rahmenbedingungen in der humanitären Hilfe reagiert werden, wie Christoph Schweifer erklärt: „Der Auslandskatastrophenfonds ist 2005 in Folge des Tsunamis in Südostasien errichtet worden. Dementsprechend ist der ganze Fonds konstruiert, um auf Naturkatastrophen zu reagieren. Mit Blick auf die Entwicklungen in den vergangenen Jahren müssen wir aber anerkennen: Humanitäre Katastrophen sind heute vor allem die Folge von Konfliktereignissen.“ Langanhaltende Krisen – wie in Syrien, Afghanistan, Westafrika oder im Jemen – bedürften einer anderen, längerfristig angelegten Form der humanitären Hilfe. Damit könnte auch die Planbarkeit der humanitären Hilfe zukünftig gesteigert werden. Schweifer ist sich bewusst, dass dies neben transparenteren Prozessen ein vorrangiger Wunsch der Hilfsorganisationen ist.

Der Sonderbeauftragte gibt aber auch zu bedenken, dass die Gelder aus dem Auslandskatastrophenfonds nie willkürlich geflossen sind: „Es gibt einen hohen Deckungsgrad mit den Ländern, die laut den Vereinten Nationen diese Hilfe am dringendsten brauchen. Die politischen Entscheidungen beruhen auf Überlegungen, die keinesfalls aus dem Nichts kommen.“

Der grundsätzliche Aufbau der neuen Strategie zeichnet sich laut Schweifer bereits ab: Am Anfang stehe die Frage, auf welche wesentlichen Zukunftsherausforderungen sich Österreich in der humanitären Hilfe konzentrieren wolle: Wie soll mit lang anhaltenden Krisen, vor allem auch der Klimakrise, umgegangen werden? Und wie wird die Coronakrise die humanitäre Hilfe verändern? Im Anschluss geht es um die Frage, mit welchen Kapazitäten und Fähigkeiten Österreich auf diese Herausforderungen reagieren soll, also welche Rolle die einzelnen Ministerien, die multinationalen Organisationen und die österreichischen NGO spielen. In diesem Zusammenhang soll es auch um die Chancen gehen, die die Digitalisierung der humanitären Hilfe eröffnet. Die neue Strategie soll, wie Außenminister Alexander Schallenberg in einem Hintergrundgespräch verriet, im Sommer vorgelegt werden.

In Richtung 0,7 Prozent

Die Art und Weise, wie der Prozess der Strategieerstellung ins Laufen kommt, findet Anerkennung. Michael Obrovsky von der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung ÖFSE und kritischer Beobachter der heimischen Entwicklungszusammenarbeit, merkt an: „Es ist gut, dass sie das breit anlegen, und bislang ist der Prozess auch transparent.“ Vor allem aber sei die finanzielle Aufstockung des AKF der „erste wichtige Schritt zur Behebung langjähriger Versäumnisse bei der Dotierung der humanitären Hilfe“.