Zwischen drei und fünf Billionen Dollar, in jedem Fall aber eine Zahl mit zwölf Nullen. So hoch beziffern die Vereinten Nationen die jährlich erforderliche Investitionssumme, um die in der Agenda 2030 festgelegten ehrgeizigen globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung – kurz SDG – zu erreichen. Die Mammutaufgabe umfasst Themen von der Energiewende über Armutsbekämpfung bis zu sauberer Umwelt und nachhaltigem Konsum. Die gute Nachricht ist: Das nötige Kapital ist an sich vorhanden. Laut einem Report der Global Steering Group for Impact Investment GSG halten allein institutionelle Investoren ein geschätztes Investitionsvolumen von 91 Billionen Dollar auf globalen Kapitalmärkten, von denen aktuell mehr als neun Billionen Dollar in negativ verzinsten Anleihen veranlagt sind. Kleinanleger halten zusätzlich Vermögenswerte in Höhe von 110 Billionen Dollar.

Zugleich steigt laut GSG das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten. Ein Großteil dieser Produkte garantiert jedoch lediglich, dass Anleger so genannte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) in ihre Finanzanalyse einbeziehen und so etwa Unternehmen mit den schädlichsten Geschäftspraktiken ausschließen oder diejenigen priorisieren, die in Sachen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung besondere Vorreiter sind. Hinzu kommt, dass ESG-Investitionen ihren Fokus tendenziell auf börsennotierte Unternehmen an liquiden Kapitalmärkten legen. Weniger als ein Prozent der globalen Investitionen strebt jedoch proaktiv danach, messbare gesellschaftliche Wirkungen zu erzielen.

Rendite plus Wirkung

Ein Mangel an Kapital scheint also nicht das Problem zu sein. Wie man dieses allerdings bestmöglich mit Unternehmen matcht, die weltweit kritische Bereiche wie Infrastruktur, Gesundheit, Wasser und Abwasser, Bildung oder nachhaltige Landwirtschaft voranbringen, ist noch ungeklärt. Ein Hoffnungsträger heißt Impact Investing. Dabei handelt es sich ganz allgemein um Investitionen in Unternehmen, Organisationen und Fonds, die nicht nur auf eine finanzielle Rendite, sondern auch auf positive, messbare gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen abzielen.

Anders als beim nachhaltigen Investieren ist beim Impact Investing die Wirkungsorientierung gleichrangig mit der finanziellen Rendite gestellt. Und diese Form der Anlagestrategie hat in den vergangenen zehn Jahren an Dynamik gewonnen: Das Global Impact Investing Network GIIN schätzt das globale Investitionsvolumen für Impact Investing mittlerweile auf 502 Mrd. Dollar. Zwei Drittel der Investoren, die in der Impact Investor Survey 2019 des GIIN befragt wurden, verfolgen durchaus wettbewerbsfähige, marktnahe Renditen (Details siehe Grafik).