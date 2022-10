Freudig überrascht nahmen die Vertreter des deutsch-österreichischen Medizinprodukteanbieters Lohmann & Rauscher bei der Trigos-Gala am 29. Juni in Wien den renommiertesten Nachhaltigkeitspreis für österreichische Unternehmen in der Kategorie „Internationales Engagement“ entgegen.

Gegenstand der Auszeichung war das „Healing Wounds“-Projekt des Unternehmens in Malaysia. Für Georg Votava, Leiter der Division International Affairs bei L&R und Initiator des Projekts, bedeutet der Preis „eine Würdigung unseres Engagements und unseres ganzheitlichen Ansatzes zur Verbesserung der Situation von Wundpatienten durch Empowerment und Ausbildungen in Malaysia“. Er ist überzeugt, dass die Anerkennung die Themen Nachhaltigkeit und internationales Engagement im Konzern weiter stärken werde.

Lohmann & Rauscher: Pilot in der Pazifikregion

Votava beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie medizinisches Personal auch in Schwellen- und Entwicklungsländern bei der Wundversorgung höhere Standards erreichen könne. Vor allem bei chronischen Wunden, von denen rund vier Prozent der Weltbevölkerung betroffen sind, könnte die Einhaltung medizinischer Mindestkriterien viel Leid lindern.

Aufgrund einer günstigen Konstellation möglicher Projektpartner schlug Votava der L&R-Geschäftsführung im Jahr 2020 vor, in dieser Frage selbst aktiv zu werden, und dies ausgehend vom bevölkerungsreichen Malaysia. Denn dort hat man seit mehr als zwanzig Jahren einen gut vernetzten Vertriebspartner in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Außerdem verfügte L&R über einen guten Zugang zur Malaysischen Wundgesellschaft sowie zum Malaysischen Roten Halbmond, einem Pendant zum Roten Kreuz. Schließlich war mit dem privaten Lincoln University College in Kuala Lumpur ein international ausgerichteter, auf Postdoc-Programme spezialisierter akademischer Partner gefunden. Mittlerweile hat auch schon eine weitere Universität Interesse an einer Kooperation bekundet.

Lohmann & Rauscher: Viele Partner für Projekt in Malaysia

Auf österreichischer Seite erklärte sich die Sigmund Freud Privatuniversität Wien bereit, sich über Fernunterricht – mit Live-Einheiten und Filmen – an einem Know-how-Transfer zu beteiligen. Daneben kann L&R auf das österreichische IHM (Institute for technology-based Education in Health, Management and Social Services International) als langjährigen Bildungspartner zählen. Dieses war in der Lage, auf malaysisches Gesundheits- und Pflegepersonal zugeschnittene Fortbildungskurse zu entwerfen und mit den akademischen Partnern umzusetzen. Wegen der strengen covidbedingten Lock-downs engagierte IHM in Kuala Lumpur selbst einen Bildungsfachmann, um die Durchführung der Kurse sicherzustellen.

Der Kreis der Partner war komplett, als Votava mit der österreichischen NGO ICEP in Kontakt kam. Diese konnte ihn mit Social Impact Consulting dabei unterstützen, das Vorhaben bei der Austrian Development Agency ADA als Projekt einzureichen. Der Leiter des Referats Wirtschaft und Entwicklung der ADA, Gunter Schall, freute sich über das Zustandekommen der Wirtschaftspartnerschaft: „Die Förderung des Gesundheitssektors in Entwicklungsländern ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit unseren Wirtschaftspartnerschaften unterstützen wir Initiativen engagierter Unternehmen wie Lohmann & Rauscher, die einen Mehrwert für Wirtschaft und Gesellschaft schaffen.“

Lohmann & Rauscher: Healing Wounds

Dank des kompetenten Zusammenwirkens aller Beteiligten kam die Arbeit nach anfänglichen Verzögerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie rasch ins Laufen, berichtet Florian Huber, der das Projekt seitens L&R managt.

Im Kern wurden nach europäischem Vorbild malaysische Curricula für zwei Ausbildungen entwickelt, offiziell anerkannt und in Umsetzung gebracht: ein Wundpflege-Management-Grundkurs und ein postgradualer Diplomkurs. Beide Kurse waren im ersten Anlauf mit insgesamt fast 40 Teilnehmern ausgebucht. Ziel ist es, allein im Rahmen der Schulungsaktivitäten mehr als 1.500 Wundpatienten auf ihrem Heilungsweg professionell zu begleiten. Mit Stolz erzählt Huber auch, dass eine Absolventin sogar schon ein eigenes Wundzentrum eröffnet habe. Für die Teilnehmer der Diplomkurse steht ab Herbst 2022 nun auch schon eine eigens entwickelte App zur Verfügung, so Huber, die den Arzt-Patienten-Kontakt erleichtern und die Dokumentation der Pflegeerfolge möglich und wissenschaftlich auswertbar machen werde.

Huber ist zuversichtlich, dass die lokalen Partner die Ausbildungen ab Ende 2023 selbstständig managen können. Er denkt mit Votava bereits darüber nach, in welche Länder sich der Projektansatz transferieren ließe: „Das Projekt ist eine gute Blaupause, die angepasst an das jeweilige Land dort sowohl den Gesundheitssektor stärkt als auch den Menschen hilft.“

Das Unternehmen

Die Lohman & Rauscher GmbH und Co KG – L & R ist ein international führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Medizin- und Hygieneprodukten – von Verbandsstoffen bis zu Therapie- und Pflegesystemen – mit mehr als 170 Jahren Erfahrung. Mit 5.400 Mitarbeitern, 51 Konzerngesellschaften und Beteiligungen ist das familiengeführte Unternehmen breit aufgestellt und mit mehr als 130 Vertriebspartnern weltweit vertreten. 2021 lag der Umsatz bei 758 Mio. Euro. L&R-Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf in Deutschland sowie Wien.

Fotos: Lohmann & Rauscher, Trigos

