Welche Megatrends bestimmen die Abfallwirtschaft?

Leitner: Der wichtigste ist das Bevölkerungswachstum. Dann sehen wir ganz klar auch den Trend zur Dekarbonisierung und zu erneuerbaren Energien. Dieses Thema betrifft uns stark, da wir ja in erster Linie biogene Abfallströme bearbeiten. Aktuelle Themen sind auch Recycling und Kreislaufwirtschaft: Wenn wir nicht mehr Stoffe recyceln, werden wir den Ressourcenbedarf der nächsten Generationen nicht decken können. Und last, but not least, ist Digitalisierung ein ganz großer Trend, der uns hilft, Anlagen effizienter zu betreiben und Kunden besser zu servicieren.

Ist Klimawandel auch für Komptech das große Zukunftsthema?

Leitner: Um Dekarbonisierung herrscht momentan ein gewisser Hype, wobei das ein langfristiges und nicht mehr umkehrbares Thema ist. Aktuell geht es darum, beispielsweise den Europäischen Green Deal in gesetzliche Vorgaben zu gießen und mit Recyclingquoten und Energieeffizienzprogrammen entsprechend umzusetzen. Wir sehen das positiv und als eine Riesenchance für Europa und ganz speziell für Deutschland und Österreich. Als Vorreiter in der Abfallwirtschaft, haben wir die Chance, Technologien weltweit zu exportieren und Länder, die hier Aufholbedarf haben, zu unterstützen. Das hilft der Umwelt, der Gesellschaft und am Ende des Tages unserer Wirtschaft.

Welche Bedeutung haben die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung SDG für Komptech?

Leitner: Unsere Strategie beruht im Wesentlichen auf den SDG. Unser Ziel ist es, gesellschaftliche Probleme mit technologischen Ansätzen zu verbessern und zu lösen. Wir haben das Commitment des Eigentümers, zukünftig ausschließlich auf nachhaltige Geschäftsmodelle zu setzen. Man sieht nicht zuletzt in unserem Nachhaltigkeitsbericht klar, dass die SDG für uns von allerhöchster Relevanz sind. Wir haben drei Ziele ausgewählt, zu welchen wir mit unserem Geschäftsmodell den größten Beitrag leisten.

Wie treiben Sie Innovation in Ihrem Unternehmen voran?

Leitner: Innovation bedeutet bei Komptech nicht nur klassische Produktentwicklung, sondern auch, neue Geschäftsmodelle, neue Prozesse und neue Zugänge zu entwickeln. Dazu braucht man die passende Kultur und die passenden Mitarbeiter. Daher bieten wir unseren Leuten etwa einen breiten Blumenstrauß an Weiterbildungen. Wir nehmen bei der Ideenentwicklung auch methodische Hilfen wie Design Thinking in Anspruch. Aber der Grundspirit und die Grundeinstellung – das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und die muss man top down vorleben und fördern. All diese Dinge helfen, Innovation und neue Ideen ins Unternehmen zu bringen und wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen.

Wie wichtig ist die Unternehmenskultur bei Komptech?

Leitner: Zukunftsfähig und erfolgreich ist nur, wer die Mitarbeitenden motiviert, im Unternehmen hält und einen Sinn vermittelt. Wir werden in Zukunft niemanden haben, der nur des Geldes wegen bei uns arbeitet. Wir wollen Mitarbeitende, die begeistert davon sind, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Entscheidend dafür sind eine offene Kommunikation, Eigenverantwortung und Offenheit für andere Kulturen.

Sie haben den Megatrend Digitalisierung angesprochen – welchen Einfluss hat diese auf Ihre Branche?

Leitner: Digitalisierung spielt bereits eine wesentliche Rolle und wird zukünftig noch wichtiger werden. Wir haben uns vor fünf Jahren zum Ziel gesetzt, in unserer Branche Leader in der Digitalisierung zu sein. Wir möchten zum einen alle Informationen, die ein Kunde braucht, jederzeit ohne Einschränkungen zur Verfügung stellen können. Und zum anderen geht es um die Betreuung der Technik: Jede Maschine, die wir seit 2018 ausliefern, ist mit einem Tool ausgestattet, über das wir live auf sie zugreifen können. Damit können wir nicht nur dem Kunden im Fall des Falles schnell helfen, ohne selbst vor Ort sein zu müssen, sondern auch Service-Einsätze gezielt vorbereiten und Kundentouren besser planen. Wir sprechen hier von Kosteneffizienz und von einer massiven Unterstützung unserer Kunden. Und in die Richtung wird es weitergehen.

Und wie sieht das bei Künstlicher Intelligenz aus?

Leitner: Mit Big Data und Künstlicher Intelligenz können wir die Effizienz im Einsatz der Produkte steigern und gleichzeitig eine Basis für die Entwicklung der nächsten Maschinengenerationen schaffen. Die Idee ist, einen durchgehenden Datenfluss von der Sammlung bis zum Recycling der Abfälle zu haben. Das heißt zu erkennen, was aus der Mülltonne in den Lkw gekippt wird und diese Information an die Anlage weiterzureichen, damit diese weiß, welches Material auf sie zukommt und wie sie die Recycling-Quote optimieren kann.

Kann ein Mittelständler diese Entwicklungen allein stemmen?

Leitner: Komptech war ein klassisches Maschinenbauunternehmen. Bei Industrie 4.0 reden wir von neuen Kompetenzfeldern, die man abdecken muss, ohne sie alle selbst entwickeln zu können. Wir arbeiten hier sogar mit konkurrierenden Unternehmen zusammen. Wenn man ganz klar die Erwartungen absteckt und fair spielt, kann man gemeinsam sehr viel erreichen. Auch im steirischen Green Tech Cluster kooperieren wir mit vielen Firmen aus der Umwelttechnik, etwa um eine gemeinsame Plattform zu entwickeln.

Kooperieren Sie auch mit der Entwicklungszusammenarbeit?

Leitner: Wir sehen hier einige Anknüpfungspunkte beispielsweise in Ländern wie Ghana, wenn es darum geht, mit Kunden und öffentlichen Stellen das Geschäftsumfeld weiter zu entwickeln. Ganz wesentlich ist, dass Entwicklungsagenturen auch unsere Bedürfnisse und jene der Kunden vor Ort verstehen. Dann ist die Perspektive von solchen Agenturen und auch NGO für uns sehr relevant: Nicht nur auf das Geschäft zu schauen, sondern sich zu fragen, wie man als Unternehmen fokussiert zu nachhaltiger Entwicklung beitragen kann.

Eine abschließende Frage: Worum geht es Ihnen als Manager?

Leitner: Unser Firmengründer Josef Heissenberger hat einmal gesagt: Irgendwann werden uns unsere Enkelkinder fragen, was wir mit ihrer Zukunft gemacht haben – wir arbeiten an intelligenten Antworten.

Vielen Dank für das Gespräch!