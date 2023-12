Harald Mahrer: „Die Wirtschaft ist Teil der Lösung.“

Welche neuen Märkte in Entwicklungsregionen sollten österreichische Unternehmen speziell anvisieren?

Mahrer: Die Weltbank erwartet, dass Afrika mit einem Wirtschaftswachstum von rund vier Prozent heuer und nächstes Jahr die am zweitschnellsten wachsende Region nach Asien sein wird. Potenzial sehen wir in den großen Volkswirtschaften wie Südafrika oder Ägypten, aber auch in aufstrebenden Ländern wie Côte d’Ivoire oder Kenia. Neben Südostasien gewinnt Lateinamerika für uns immer mehr an Bedeutung. Vor allem in den beiden großen Märkten Brasilien und Mexiko können Österreichs Unternehmen mit ihrem Know-how punkten.

Welche Unterstützung bekommen Unternehmen dabei von der Wirtschaftskammer?

Mahrer: Die Büros unserer Außenwirtschaft Austria sind wichtige Partner für die Firmen vor Ort: Wir nutzen unser Netzwerk und bringen österreichische Unternehmen mit lokalen Partnern in Kontakt. Potenziale aufzuzeigen und internationale Vernetzung stehen bei unseren Großveranstaltungen in Österreich wie dem Africa Day, dem Latin America Day oder dem Exporttag auf der Agenda. Wichtige und stark nachgefragte Services sind unsere Wirtschaftsreisen. Außerdem unterstützen wir mit unserem Netzwerk Firmen, die an den von den Internationalen Finanzinstitutionen wie Weltbank oder Asian Development Bank finanzierten Projekten in Schwellen- und Entwicklungsländern partizipieren wollen.

Welche Rolle messen Sie der heimischen Wirtschaft insbesondere für internationalen Klimaschutz bei – Stichwort Grüne Industriepolitik?

Mahrer: Klimaneutralität lässt sich nur mit der Wirtschaft und nicht gegen sie erreichen. Österreichs Unternehmen zeigen heute schon auf internationalen Märkten, wie sich Wachstum und Klimaschutz mit zukunftsweisenden Umwelttechnologien verbinden lassen. Umso wichtiger ist es jetzt, die Potenziale der Unternehmen für Klimaneutralität zu entfesseln, statt ihnen mit neuen Hürden und Restriktionen den wirtschaftlichen Erfolg zu erschweren. In der Klimapolitik gilt es in jeder Hinsicht, unternehmerischer zu denken, denn das ist der Hebel für eine erfolgreiche Transformation der Wirtschaft.

Welche Rolle könnten Entwicklungsregionen im Kampf gegen Fachkräftemangel in Österreich spielen – und wie sieht verantwortungsvolles Recruiting – Stichwort Brain Drain – Ihrer Meinung nach aus?

Mahrer: Entwicklungsregionen zeichnet meist eine sehr junge, aufstiegsorientierte und wissenshungrige Bevölkerung aus. Da es oft geringe Jobchancen im eigenen Land gibt, ist das Potenzial für die Fachkräftegewinnung hoch. Hier setzt unter anderem die internationale Fachkräfte-Offensive der WKÖ an, um so einen wichtigen Beitrag zu leisten, damit unsere Firmen auch international die Fachkräfte finden, die sie brauchen.