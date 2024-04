Grüne Jobs weltweit!

Klimawandel und Ressourcenknappheit heben die Bedeutung von Themen wie Umweltschutz, Ressourcenschonung und sozialer Gerechtigkeit hervor. Dies spiegelt sich nicht nur in der gesellschaftlichen Debatte, zum Beispiel zur Erreichung der Sustainable Development Goals, wider, sondern auch am Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach Fachkräften mit Expertise in nachhaltigkeitsbezogenen Bereichen steigt rasant.

Um diesem Wachstum am Arbeitsmarkt gerecht zu werden, müssen die Ausbildungssysteme weiterentwickelt werden. Insbesondere in den Bereichen der Erneuerbaren Energien, der Bauwirtschaft und der Kreislaufwirtschaft, aber auch im Umweltmanagement und der Berichterstattung, sind Fachkräfte gefragt, die technisches, naturwissenschaftliches und wirtschaftliches Wissen mitbringen, idealerweise in Kombination.

Gefordert sind nicht nur Hochschulen, Universitäten und private Bildungsanbieter. Immer mehr Unternehmen werden sich in eigenem Interesse durch die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter an diesem Prozess beteiligen müssen. Vor allem aber braucht es eine globale Zusammenarbeit im Bildungssektor, um Wissen und Kompetenzen effizient und dort aufzubauen, wo sie gebraucht und sofort eingesetzt werden können.

Roman Mesicek ist Gründer von Sustainability Skills und Experte für Aus- und Weiterbildungen zu nachhaltiger Entwicklung.

Foto: beigestellt