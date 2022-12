Grüne Durchstarter

22.12.2022 Die drei österreichischen Start-ups Sonnenschmiede, Beetle ForTech und Green Soul Technologies dürfen sich greenstars 2022 nennen. Mit ihren innovativen klima- und energierelevanten Geschäftsideen setzten sie sich bei der siebenten Ausgabe des vom Klima- und Energiefonds ausgerichteten Start-up-Wettbewerbs Greenstart durch und heimsten jeweils 20.000 Euro Preisgeld ein. Während die Sonnenschmiede eine umfassende Gesamtlösung für gemeinschaftliche Photovoltaikanlagen auf Mehrparteienhäusern anbietet, geht es bei Green Soul Technologies darum, mithilfe einer Wärmebatterie Sonnenenergie für den Winter zu speichern. Beetle ForTech kümmert sich um den Wald: Das Tullner Start-up stattet Holzstämme direkt nach der Ernte mit smarten Codes aus, um eine lückenlose Rückverfolgung bis zum exakten Wuchsort zu ermöglichen und so dem illegalen Holzeinschlag entgegenzuwirken. Die achte Greenstart-Ausgabe steht bereits in den Startlöchern. In den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität, Bioökonomie und Klimawandelanpassung können Start-ups bis zum 8. März 2023 online einreichen.

Foto: (e)motions-RudyDellinger