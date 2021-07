corporAID: Stellt sich Globalisierung nach der Krise anders dar als vor der Pandemie?

Kühner: Aus meiner Sicht nicht. Wenn man bedenkt, welche Herausforderungen diese Krise für die globalen Wertschöpfungsketten bedeutete, dann muss man sagen, dass sich die Globalisierung bewährt hat. Auch für uns gab es zwar Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Vorprodukten, aber es war nie so, dass wir sie letztlich nicht bekommen haben. Und bevor gefordert wird, Produktionen wieder nach Europa zurückzuholen, sollten wir erst einmal unsere Hausaufgaben machen. Solange Regierungen – wie beispielsweise die deutsche – Waren, die Österreich bezahlt hat, nicht über die Grenze lassen, brauchen wir nicht über eine europäische Impfstoffproduktion nachdenken. Natürlich kann es grundsätzlich Sinn machen, gewisse Technologien nach Europa zurückzuholen. Aber man sollte nicht damit argumentieren, dass die internationalen Lieferketten in der Krise nicht funktioniert hätten – das Gegenteil war der Fall.

Wie hat die Pandemie das Business von Greiner beeinflusst?

Kühner: Greiner ist in vier Sparten organisiert, die sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Die Medizintechnik hat ein Umsatzwachstum von mehr als einem Drittel erzielt – überwiegend aufgrund von Corona-Produkten. In der Lebensmittelverpackung lief alles, was direkt in den Einzelhandel geht, sehr gut, und alles, was in die Gastronomie geht, relativ schlecht. Insgesamt sind wir im Verpackungsgeschäft um knapp ein Prozent gewachsen. Gleichzeitig wurde das Automotive- und Aerospace-Geschäft schwer getroffen, letzteres liegt immer noch darnieder. Dazu kamen zu Beginn der Pandemie große Unsicherheiten im Bereich der Logistik. Doch aktuell kommt das Geschäft in vielen Branchen schneller wieder zurück als gedacht, was angesichts von krisenbedingt reduzierten Kapazitäten zu steigenden Preisen führt, wie man beispielsweise praktisch auch bei allen Rohstoffen sieht.

Wie beeinflussen Krisen die Nachfrage nach Ihren Produkten?