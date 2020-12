Global Green Recovery

Gesellschaft und Wirtschaft leiden weltweit an den Folgen der Coronakrise. Gerade Schwellen- und Entwicklungsländer spüren die volkswirtschaftlichen Einbrüche besonders drastisch. Denn anders als in Europa fehlt es dort angesichts von Lockdowns, Nachfrageschocks und gestörten Wertschöpfungsketten zumeist an sozialen Sicherungssystemen und staatlichen Hilfsangeboten für Unternehmen. Gleichzeitig macht der fortschreitende Klimawandel eine weitgehende CO2-Emissionsreduktion notwendig. Die Herausforderungen für Schwellen- und Entwicklungsländer sind hier abermals erheblich: in Form von Kosten der Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie in Hinblick auf die Schaffung von klimaverträglichem Wohlstand für wachsende Bevölkerungen.