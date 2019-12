C-Mem entfaltet seine Stärke derweil für kommunale und industrielle Wasserreinigungszwecke auch schon im großen Stil: Für die Kläranlage in Portugal wurden 112 Module mit je 64 C-Mem Kartuschen montiert. Ähnliche Aufträge führten bereits auf alle Kontinente.

Anders als C-Tech ist C-Mem ein rein europäisches Produkt. Die Kernkomponente, einen Hohlfaserstrang, lassen die Salzburger in der firmeneigenen Fertigung in Tschechien herstellen, die Spritzgussteile bei österreichischen Partnerfirmen, assembliert werden die Kartuschen in geschützten Werkstätten. „Mit der Lieferung unseres Equipments erhalten die Kunden eine Produkt- und eine Verfahrensgarantie“, betont Urstöger. Letztere gewährleistet, dass die vertraglich festgelegten Messwerte auch tatsächlich erreicht werden, was für den Kunden den großen Mehrwert ausmache. Will dieser das Wasser zusätzlich beispielsweise entsalzen oder gegen Re-Infizierung durch alte Leitungen schützen, können Verfahren anderer Hersteller zuschaltet werden.

Jedes Projekt eine Story

Bei allen Vorzügen der Produkte war der Einstieg in den Weltmarkt kein Kinderspiel, sagt Urstöger: „Es war sehr schwer für uns, Fuß zu fassen und Referenzprojekte zu bekommen. Wir fingen im kleinen Bereich an und sind schön langsam im mittleren angekommen, der die Big Player nicht interessiert. Mittlerweile – wie in Portugal – schaffen wir es auch schon, bei größeren Projekten dabei zu sein.“ Da der Markt in Europa abgesehen vom Balkan bereits relativ gesättigt ist, versuchte SFCU schon früh, auch in Schwellen- und Entwicklungsländern ins Geschäft zu kommen. Als praktisches Vehikel erwiesen sich dabei die von der Oesterreichischen Kontrollbank OeKB vergebenen Soft Loans. Für China und Sri Lanka ließen sich damit attraktive Pakete schnüren. Auch das aktuelle Projekt in Ghana ist Soft Loan-finanziert, ebenso das kombinierte Trink- und Abwasser-Vorhaben in Laos.

SFCU tritt in diesen Fällen als Generalunternehmer auf. Urstöger erläutert das Spektrum der Möglichkeiten: „Ein Projekt von drei bis vier Mio. Euro ist für uns machbar. Wir können auch noch ein Projekt von zehn bis 15 Mio. Euro managen. Für eine Investition von mehr als 100 Mio. Dollar wie Jelotong sind wir aber zu klein. In solchen Fällen sind wir Subunternehmer, das heißt Planer und/oder Lieferant von Equipment.“

Als C-Tech-Lieferant kam SFCU in Vietnam vor Jahren auch schon an Weltbank- und KfW-finanzierte Projekte heran. Heute ist das Interesse Urstögers an Ausschreibungen von Weltbank und Co gering, weil hier, wie er sagt, „Billigflieger Angebote legen, die jeden vernünftigen Preis unterbieten, alles versprechen und nichts halten“. Mehr Chancen sieht er in Europa, sofern die Ausschreibungen seine innovativen Verfahren vorsehen oder zumindest zulassen. So kamen die Salzburger – oft nach Kontaktaufnahme mit anbietenden Firmen – immer wieder zum Zug. Erst unlängst übergaben sie eine C-Tech Anlage im nördlichen Montenegro. Die Hürden lagen hier in jahrelanger Verzögerung des Baubeginns und fehlender Infrastruktur. „Wir brauchen vor Ort Labors, um Zu- und Ablaufwerte festzustellen, und IT-Experten, um einen internetgestützten Fernzugang zur Anlage aufzubauen“, erklärt Urstöger. In entlegenen Regionen sind dazu oft gefinkelte Alternativen zu suchen.

Urstöger kalkuliert für die Akquisition eines Projekts in der Regel drei Jahre. Wenn es schneller geht, wie etwa in Laos, freut er sich. Um bei Verhandlungen voranzukommen, scheut er keine Wege, denn, wie er sagt: „Die Nähe zum Kunden ist ausschlaggebend für den Erfolg.“ Dass auch umfangreiche Vorleistungen wegen politischer Wenden, wie in Bolivien, oder Querschüssen, wie in Sri Lanka, gelegentlich ins Leere gehen, die Auftragslage schwankt und Zahlungen sich verzögern, ist für das KMU herausfordernd.

Für die Entwicklung von SFCU gibt Urstöger keine Prognosen ab. „Für uns ist wichtig, pro Jahr ein bis zwei große Projekte zu haben. Derzeit sind wir ausgelastet“, bleibt er nüchtern. Dennoch weiß er sich gut aufgestellt: Für C-Tech gebe es noch viele Absatzmärkte. „Unser Fokus bleibt Südostasien: In Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia und Myanmar versickert immer noch zu viel Abwasser ungeklärt in freier Natur.“ Bei der Ultrafiltration durch C-Mem rechnet er vor allem mit Interesse der Industrie, die weltweit dazu übergeht, ihr Brauch- oder Kondenswasser zu recyceln. Und die neue Oxidationstechnologie C-Ion dürfte bald auf kommunaler Ebene ein Hit werden, diesmal mit starkem Fokus auf Europa.

DAS UNTERNEHMEN

Experten für Wasser

Die SFC Umwelttechnik, kurz SFCU, wurde 1997 in Salzburg errichtet, als Weiterentwicklung der Schüffl & Forsthuber Consulting, die 1970 selbst aus dem 1919 gegründeten Ingenieursbüro Krieger & Buchleitner hervorgegangen war. Mit 70 Mitarbeitern in Spitzenzeiten zählte Schüffl & Forsthuber zu den größten international tätigen Ingenieursbüros Österreichs.

Die Neugründung erfolgte nach dem Beschluss, vom reinen Consulting auf Engineering und Contracting überzugehen. Seither tritt das Unternehmen als Anlagenplaner und Lieferant von selbst entwickelten Prozessen auf. Beibehalten wurde der renommierte Name SFC sowie der Fokus auf kommunale und industrielle Großanlagen zur Wasser- und Abwasserbehandlung. Die SFC Umwelttechnik beschäftigt derzeit 14 Mitarbeiter, Geschäftsführer sind Konrad Wutscher und Franz Urstöger. Beide sind am Unternehmen beteiligt, Haupteigentümer ist seit 2009 die von SFCU mitgegründete SFC Environmental Technologies in Mumbai. SFCU hat eine eigene Fertigung in Tschechien. Der Jahresumsatz liegt zwischen vier und fünf Mio. Euro.

Fotos: Global Hydro