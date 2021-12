Twitter ist die Plattform für die Verkündung großer Nachrichten. Im westafrikanischen Ghana war es im Frühjahr dieses Jahres aber der Mikrobloggingdienstleister selbst, der für News und Applaus sorgte – bis hinein in die Gemächer des Präsidentenpalastes in Accra. Der Grund: Twitter siedelt seine erste Afrika-Niederlassung in der ghanaischen Hauptstadt und nicht etwa im eigentlichen Tech-Hub der Region, dem nigerianischen Lagos, an. Während nigerianische Tech-Firmen das schwierige Geschäftsumfeld im eigenen Land dafür verantwortlich machten, begründete Twitter die Entscheidung mit Ghanas stabiler Demokratie, gelebter Meinungsfreiheit sowie der Möglichkeit, in Accra nun quasi in der Nachbarschaft des Hauptsitzes des Afrikanischen Freihandelsabkommens AfCFTA tätig zu sein.

Ghana als international beliebter Partner

Ghana zeigt seit mehreren Jahren verstärkt Präsenz auf dem internationalen Parkett und punktet mit den Eigenschaften friedlich, sicher und offen für ausländische Investitionen und Geschäftsbeziehungen. Als Vorzugspartner der deutschen Wirtschafts- und Entwicklungsinitiative Compact with Africa oder internationaler Impfkampagnen: Ghana ist stets vorne mit dabei. Das mag damit zusammenhängen, dass allein der Fakt, dass Wahlverlierer wiederholt friedlich ihren Posten räumen, in Westafrika etwas Besonderes ist. Aber auch damit, dass in dem quirligen Land in den vergangenen Jahren viele Weichen in Richtung internationale Kooperation gestellt wurden.

Dass Accra dem Anfang 2021 gestarteten AfCFTA einen attraktiven Sitz angeboten hat, hält Guido Stock, als WKO-Wirtschaftsdelegierter mit Sitz in Lagos auch für Ghana zuständig, für einen cleveren Schachzug: „Den Ghanaern ist klar: Am ehesten hat man Vorteile und bewegt etwas, wenn man das Sekretariat in Accra hat. Das haben sie wieder geschafft, da sind sie einfach tüchtig.“ Stock glaubt zwar, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis nennenswerte Früchte aus diesem Freihandelsabkommen zu sehen sein werden, Ghana habe sich damit aber in Stellung gebracht.

Ghana punktet mit Professionalität und Transparenz

Manfred Rauch vom Geschäftsbereich Wassertechnik der Strabag AG hebt mit Blick auf Ghana vor allem die „stabilen und freundlichen Arbeitsbedingungen“ hervor. Rauch ist als technischer Leiter der Strabag-Niederlassung in Ghana ungefähr jeden zweiten Monat im Land, erst Mitte November unterzeichnete er einen Großauftrag in Höhe von 70 Mio. Euro für die Planung und Errichtung einer Trinkwasseraufbereitungsanlage am Fluss Pra im Südwesten des Landes. Rauch lobt das Land in höchsten Tönen: „Ghana hat gut ausgebildete Ingenieure, Rechtsanwälte, Ökonomen. Die Bürokratie ist vergleichsweise vernünftig. Zwar manchmal langsam, aber jedenfalls nicht willkürlich. Und bei staatlichen Aufträgen sind erfahrene Personen bestellt, deren Vorgangsweise weitgehend professionell und transparent ist.“ Zudem habe es in den vergangenen Jahren beachtenswerte Verbesserungen bei Bewilligungsprozessen und Finanzierungsvereinbarungen gegeben.