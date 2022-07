Wie hat die Pandemie das Unternehmen verändert?

Hanisch: Wir haben das erste Coronajahr 2020 genutzt, um uns besser aufzustellen, Innovationen weiter zu bringen, Organisationsentwicklung und Marktentwicklung im Sinne eines Aufbaus strategischer Märkte zu betreiben, um mit den richtigen Produkten auf die Gegebenheiten reagieren zu können. Letztlich wollten wir eine resiliente Organisation aufbauen, die fit für solche Herausforderungen ist. Auch soziale Nachhaltigkeit, Menschen fair zu behandeln, Mitarbeiter zu empowern, sie aufzubauen, hat sich sehr gut bewährt. Gleichzeitig ist eine starke Konsolidierung in Bezug auf die Mitarbeiter eingetreten: Wir sind uns heute darin einig, was wir gemeinsam erreichen wollen. Wir haben unsere internationalen Mitarbeiter lange Zeit nicht treffen können, konnten aber sehen, dass diese zum Beispiel in Nordamerika auch ohne unsere Präsenz performen. Das Umfeld ist fordernder geworden und es zeigt sich, ob eine Organisation mit Krisen umgehen kann: Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.

Ist Österreich ein guter Standort für ein international ausgerichtetes Unternehmen?

Hanisch: Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier sehr gut beheimatet fühle. „Hier“ ist in unserem Fall Linz. Wir fühlen uns als globales Unternehmen mit einem starken Kern in Österreich. Die Rahmenbedingungen sind günstig, weil Umwelttechnik, die jetzt global an Bedeutung gewinnt, in Österreich schon seit Jahrzehnten wichtig ist. Beispielsweise hatte Linz noch in den 1980er Jahren ein großes Luftverschmutzungsproblem, heute gehört seine Luftqualität mit zu den besten und man würde fast nicht erkennen, dass Linz eine Industriestadt ist.

Wir haben seither gelernt, dass man viel Lebensqualität gewinnen und zugleich neue Industriezweige eröffnen kann. Das war für uns auch in Richtung Globalisierung wichtig. Denn das war der Gedanke, als ich vor mehr als 30 Jahren das Unternehmen gegründet habe: Warum können wir diese Perspektive nicht global multiplizieren? In den USA etwa war man nie gezwungen, Energie zu sparen. Aufgrund der Größe des Landes war das Umweltthema dort vielleicht nicht so relevant. Jetzt sieht man, dass wir ihnen einiges beibringen können. Dort gibt es kaum grüne Industrie. Genausowenig wie in China.

Und hier sehe ich den Standort Österreich gut positioniert. Wir haben große Umwelttechnik-Cluster in Oberösterreich und in der Steiermark. Wir haben viele Hidden Champions und Weltmarktführer in diesem Sektor. Es ist mir auch ein Anliegen, die vielen tollen Arbeitsplätze hervorzuheben, die nachhaltig sind und sich mit den richtigen Themen befassen.