Vorwiegend Masterstudien

Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 40 Studiengänge an Universitäten und Fachhochschulen, die Sustainability oder Nachhaltigkeit im Namen tragen, und noch viele weitere, die diese Themen in ihren Lehrplänen verankert haben. Wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht, handelt es sich – anders als das Studienangebot in Eisenstadt – vorwiegend um Masterstudiengänge.

Einer davon wird von der FH Joanneum in Graz angeboten, wo Studierende innerhalb des Studiums Global Strategic Management die Spezialisierung Global Green and Social Business belegen können – ein Schwerpunkt, der sich mit neuen Entwicklungstrends auf globaler Ebene auseinandersetzt.

Die meisten Studierenden an der FH Joanneum kommen aus betriebswirtschaftlichen Bachelorstudiengängen und viele von ihnen sind bereits während des Studiums in Nachhaltigkeitsabteilungen von Unternehmen tätig oder in Projekte im Bereich Social and Green Entrepreneurship eingebunden. Am Arbeitsmarkt sind die Absolventinnen und Absolventen auch aktuell sehr gefragt, berichtet Studiengangsleiter Michael Murg. Die hohe Nachfrage sieht er dabei vor allem regulatorisch getrieben: „Große Unternehmen haben durch verschärfte Nachhaltigkeits-Berichtspflichten ihr Personal in diesem Bereich zuletzt massiv verstärkt.“

Der Druck auf die Unternehmen kommt vor allem seitens der EU. Seit der Präsentation des European Green Deals im Jahr 2019 gewann das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmensalltag nochmals an Bedeutung – vor allem seit 2023, als die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Kraft trat. Die CSRD ist dabei die überarbeitete Version der bereits bestehenden Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie erweitert den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen und verschärft die Anforderungen an deren Berichterstattung. Unternehmen müssen detailliert darlegen, wie Nachhaltigkeitsaspekte ihre Geschäftstätigkeit beeinflussen und welche Auswirkungen ihr Handeln auf Umwelt und Gesellschaft hat.

Zudem verpflichtet die CSRD Unternehmen zur Einhaltung der European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die erstmals einheitliche und verbindliche Vorgaben für die Berichterstattung festlegen. Die Mitgliedsstaaten hätten die EU-Verordnung eigentlich bis Juli 2024 in nationales Recht umsetzen müssen. In einigen Ländern, darunter auch Österreich, ist das bislang nicht passiert. Wohlwissend, dass dies früher oder später kommen wird, haben sich viele Unternehmen aber bereits darauf vorbereitet – genauso wie die Universitäten und Fachhochschulen, die ihre Studierenden so ausgebildet haben, dass sie die nahenden Aufgaben in den Unternehmen übernehmen können.