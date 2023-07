28.06.2023 Zum bereits 16. Mal findet heuer der Get Active Social Business Award GASBA statt, ein Wettbewerb zur Förderung marktfähiger Sozialprojekte. Bis zum 31. Juli haben Einzelpersonen und Sozialunternehmen die Möglichkeit, innovative und nachhaltige Projekte einzureichen, die sich auf die Lösung sozialer Probleme in Österreich konzentrieren. Im August wählt eine Jury bis zu zwölf Ideen aus, und im September haben die Finalisten die Möglichkeit, ihre Geschäftspläne in einem zweitägigen Workshop auszuarbeiten. Im Herbst folgt die Preisverleihung – der GASBA unterstützt das Siegerprojekt mit Geld- und Sachleistungen in Höhe von 94.000 Euro. Der Wettbewerb wird von Coca-Cola, Der Standard und dem NPO und SE Kompetenzzentrum der WU Wien organisiert.

Grafik: GASBA