GASBA 2022: Am Weg ins Finale

7.10.2022 Der Get active Social Business Award GASBA fördert seit 2007 Social Start-ups in Österreich. Heuer wird der gemeinsam von Coca-Cola, Der Standard und dem NPO und SE Kompetenzzentrum der WU Wien organisierte Wettbewerb marktfähige Sozialprojekte mit Geld- und Beratungsleistungen in Höhe von insgesamt 93.000 Euro fördern. Zehn frisch gekürte Finalisten feilen derzeit an ihren Businessplänen. Mit dabei sind die Impact-Investing-Datenplattform Money:care, die Sport-App Movevo4kids und der Verein 0816 – career steps, der Kinder und Jugendliche mit besonderen Lernbedürfnissen unterstützt. Die drei Gewinner des GASBA 2022 werden am 18. November 2022 prämiert.

Foto: Movevo4kids