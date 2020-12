GASBA 2020: Kurz vor dem Sieg

Knapp vorm Ziel stehen die acht Finalisten des „Get active Social Business Award“ GASBA 2020. Unter ihnen findet sich beispielsweise Sindbad, das junge Menschen aus Brennpunktschulen an die Lehre heranführt. Oder Techwomen, das die Chancen von Frauen an technischen Universitäten und in IT-Unternehmen erhöhen will.

Die acht aufstrebenden Sozialunternehmen waren im Juni von der Jury des von Coca Cola Österreich ins Leben gerufenen Preises für innovative heimische Sozialunternehmer als vielversprechendste Kandidaten aus gut 30 Bewerbungen ausgewählt worden. Über den Sommer erhielten sie Fortbildung, erstellten mit professionellen Coaches einen Businessplan und präsentierten diesen im November an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach der GASBA-Preisverleihung am 18. Dezember werden wir wissen, wer am meisten überzeugte und als sozialstes Business Österreichs mit über 90.000 Euro Startkapital abheben kann.

Foto: Sindbad