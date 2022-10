Das Prinzip: Die Fischer einer Gemeinde legen gemeinsam Regeln fest, wie sie ihr Küstengebiet nutzen wollen, Experten der NGO unterstützen diesen Prozess. Danach wird das Meeresgebiet vor der Haustür aufgeteilt: in mehrere kleine „no take“-Zonen, in denen sich Fischbestände erholen sollen, und in verwaltete Bereiche, in denen ansässige Fischer arbeiten dürfen. Voraussetzung ist, dass sie sich klar an die Regeln halten: welche Ausrüstung sie verwenden, wie oft sie fischen gehen, welche Arten gefangen werden, welche nicht.

Bunte Boote und Paddel

Fast sechs Millionen Hektar Küstengewässer in acht Ländern sind laut Rare bereits als Fish Forever-Zonen deklariert. Insgesamt machen 150.000 Fischer in 1.200 Gemeinden mit. Für einen erfolgreichen Programmablauf müssen sich sämtliche Fischer eines Dorfs registrieren, ihre Fänge dokumentieren, die Regeln einhalten und aktiv am Fischereimanagement teilnehmen. Zur Motivationssteigerung setzt Rare dabei ein paar bewährte Strategien ein. Dazu gehört die Öffentlichkeit als Zeuge: So müssen sich Regierungsvertreter und Gemeindemitglieder vor Publikum dazu verpflichten, die Fischerei nachhaltig zu betreiben. Die Registrierung der Fischer findet direkt am Strand statt, so dass auch andere sehen, wer mitmacht und wie rasch die Anmeldung vonstatten geht. Auch werden die Boote und Paddel der Teilnehmer in den Farben von Fish Forever bemalt. Sie sind so für andere Fischer – auch aus benachbarten Gemeinden – erkennbar, unterbinden aber auch, dass Bootsbesitzer behaupten könnten, sie hätten von den Vorschriften nichts gewusst.

„Letztlich helfen wir den Fischern, sich vom Gefühl zu lösen, dass sie miteinander im Wettbewerb stehen und dass der Fang des einen der Verlust des anderen ist“, sagt Tirona. Stattdessen sollen Kooperation und nachhaltige Methoden zu besseren Ergebnissen für alle führen. Spürbare Erfolge entstehen allerdings nicht über Nacht, so Tirona. Erst nach vier Jahren beginnen sich Fischbestände in überfischten Gebieten merklich zu erholen.

Mit dem Handy am Boot

Im Werkzeugkasten von Rare befindet sich neben viel Expertise aus der Verhaltenspsychologie noch eins: eine Menge Daten. Jeder Fischer erhält einen Ausweis mit einem QR-Code, der beweist, dass er registriert ist. Fischhändler können zudem in einer App festhalten, wie viel Fisch sie von wem zukaufen. Die Erfassung der Zahl der Menschen, die in den Gewässern fischen, wie viel sie fangen und wie sich Qualitäten verändern, sind wichtige Informationen, um abzuschätzen, was unter der Meeresoberfläche geschieht – und ob Fish Forever erfolgreich ist.

Rare ist längst nicht die einzige Organisation, die digitale Daten und Apps speziell in der Kleinfischerei einsetzt. Ein anderes Beispiel ist das Social Start-up Abalobi aus Südafrika, das 2017 aus einem Forschungsprojekt an der Universität Kapstadt hervorgegangen ist. Abalobi hilft hunderten Kleinfischern, ihre fangfrische Ware ohne Zwischenhändler an Restaurants, Hotels und Einzelkunden zu verkaufen. Die NGO unterstützt den Direkthandel durch Services wie Qualitätskontrolle und Lieferlogistik – im Mittelpunkt steht jedoch eine neue Technologie, die gemeinsam von Abalobi und den Fischern entwickelt wurde und aus zwei Apps besteht: eine, mit der die Fischer ihren Fang dokumentieren, und die andere, mit der die Käufer ihre Bestellungen aufgeben. Abalobi macht auch den Weg eines Fisches vom Meer bis auf den Tisch nachvollziehbar. Das bedeutet, dass ein Gast mit dem bestellten Fisch einen QR-Code serviert bekommt – und so sofort sieht, welcher Fischer sein Gericht aus dem Meer gezogen hat, woher der Fisch stammt und wann er gefangen wurde.