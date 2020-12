Wie sehen Sie die Rahmenbedingungen, um von Österreich aus die ganze Welt zu bedienen?

Engelbrechtsmüller-Strauß: Wir positionieren uns als Innovationsführer und Qualitätsführer, nicht als Kostenführer. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, um in Österreich produzieren zu können. Gleichzeitig ist es notwendig, dass wir in der Fertigung laufend effizienter werden. Das geht nur mit sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern. Und in dieser Hinsicht ist Österreich ein guter Standort. Verbesserungspotenzial gibt es aber allemal, und das kann ich nicht oft genug betonen: Ganz zentral ist Bildung. Ein Wachstumshemmer in Österreich und insbesondere hier in Oberösterreich ist die Tatsache, dass die Nachfrage nach Fachkräften größer ist als das Angebot – sogar in Zeiten von Corona. Daher setzen wir selbst viele Maßnahmen, um vor allem auch im digitalen Umfeld Fachpersonal auszubilden. Was uns zudem helfen würde, wäre ein Bürokratieabbau, damit wir bei vielen Themen einfach schneller sein können.

Wie verändern sich Ihre Märkte durch die Krise? Bewerten Sie Schwellen- und Entwicklungsländer heute anders als vor zwei Jahren?

Engelbrechtsmüller-Strauß: Schwellen- und Entwicklungsländer sind insbesondere im Bereich Solarenergie interessant. Die Photovoltaik macht ja vor allem in Ländern Sinn, wo die Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über stark ist, die Energiekosten hoch sind und gleichzeitig ein großer Energiehunger herrscht. Um die Energieversorgung in solchen Ländern zu verbessern, ist es sinnvoll, nicht in fossile Energieträger, sondern gleich in Photovoltaik zu investieren. Und an diesem enormen Potenzial hat auch das Coronavirus nichts geändert. Wir haben heuer in Ägypten einen Standort eröffnet, um von dort aus technischen Support für die Region Nordafrika zu leisten. Natürlich gibt es Ausnahmen: Brasilien ist für die Business Unit Solarenergie ein wichtiger Markt, weil dort ebenfalls gute Voraussetzungen für Photovoltaik-Lösungen bestehen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind jedoch herausfordernd: Durch die hohen Infektionszahlen und den strengen Lockdown ist die Nachfrage stark zurückgegangen. Aber wir werden trotzdem weiter in Brasilien tätig sein und glauben an eine Erholung im kommenden Jahr.

Und wo liegen die zukünftigen Wachstumsmärkte von Fronius?

Engelbrechtsmüller-Strauß: Unsere Wachstumsmärkte sind überall. Selbst Europa ist dank dem Green Deal ein Wachstumsmarkt, da im Sektor Erneuerbare Energie weiterhin viel investiert wird. Aber gleichzeitig wird in Europa auch die Industrie weiter dazugehören, weil wir die nötige Innovationskraft haben und deswegen auch die Möglichkeit schaffen, neue Technologien einzusetzen. Natürlich gibt es auch große Wachstumsmärkte in Asien. Indien ist zum Beispiel ein sehr interessanter Markt für die Schweißtechnik-Sparte, da dort viel in Hochtechnologie investiert wird. In China haben wir auch eine ganz wichtige Tochtergesellschaft, allerdings nur im Bereich der Schweißtechnik und Batterieladesysteme. Der chinesische Energiesektor ist stark subventioniert, dadurch ist es dort fast unmöglich, als europäischer Anbieter zu reüssieren. Neben Indien und China gehören aber auch Thailand und Australien sowie der gesamte amerikanische Kontinent zu den Märkten mit Potenzial. Afrika hingegen ist mittelfristig eher ein Markt, der weiter zu beobachten ist.

Welche sind die Megatrends, die Ihr Unternehmen Fronius bestimmen?