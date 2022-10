Nur ein sehr geringer, einstelliger Prozentanteil an Start-ups weltweit übersteht die ersten Jahre nach Unternehmensgründung. Diese erfolgreichen „Scale-ups“ kennen ihren Product-Market-Fit, haben ihren Zielmarkt validiert, den Market-Proof gemeistert und agieren nachhaltig wirtschaftlich.

Mangelt es in Österreich schon oftmals an rascher und unbürokratischer Hilfe, Unternehmen zielgerichtet auf dem Weg vom Start-up zum Scale-up zu unterstützen, ist die Ausgangssituation in Entwicklungs- und Schwellenländern nochmals bedeutend schwieriger. Trotzdem gibt es insbesondere in den afrikanischen Entwicklungs- und Schwellenländern eine sehr spannende und stark wachsende Start-up Szene, in der die Jobs von morgen und innovative Lösungen für die Herausforderungen vor Ort kreiert werden.

Worin liegt das afrikanische „Erfolgsgeheimnis“ begründet, nach dem afrikanische Start-ups, trotz – verglichen mit Industrienationen – ungünstigerer Rahmenbedingungen erfolgreich gründen und auch skalieren?

Der corporAID Multilogue „From Start-up to Scale-up in turbulent times“ beleuchtet diese afrikanischen Erfolgsfaktoren aufstrebender Start-ups und zeigt auf, wie österreichische Unternehmen von diesen Ansätzen lernen können.

Unter anderem werden Fragestellungen diskutiert: