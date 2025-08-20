Wann: 4. September 2025 | 14:00–15:30 CET
Veranstalter: corporAID in Kooperation mit dem WFP Innovation Accelerator
Wo: Online | MS Teams (in Englisch)
Impact Investment gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn es darum geht, innovative Lösungen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu skalieren. Kapital, das nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch messbaren sozialen oder ökologischen Mehrwert schafft, kann entscheidend dazu beitragen, transformative Geschäftsmodelle voranzubringen.
In diesem Webinar diskutieren wir:
- Was macht erfolgreiche Impact Investments aus?
- Wie können Start-ups „investment ready“ werden?
- Wie gelingt eine bessere Zusammenarbeit zwischen Investoren und Unterstützungsorganisationen?
- Was kann Europa von Afrika lernen – und umgekehrt?
Mit spannenden Einblicken von Relevant Ventures, Klimja, einem KAAIA-Finalisten und weiteren Expert:innen.