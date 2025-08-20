Wann: 4. September 2025 | 14:00–15:30 CET

Veranstalter: corporAID in Kooperation mit dem WFP Innovation Accelerator

Wo: Online | MS Teams (in Englisch)



Impact Investment gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn es darum geht, innovative Lösungen in Schwellen- und Entwicklungsländern zu skalieren. Kapital, das nicht nur finanzielle Renditen, sondern auch messbaren sozialen oder ökologischen Mehrwert schafft, kann entscheidend dazu beitragen, transformative Geschäftsmodelle voranzubringen.