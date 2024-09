Wasser für die Energiewende

Haupttreiber für die Nachfrage nach Meerwasserentsalzung ist das enorme Bevölkerungswachstum in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern und damit einhergehend die steigenden Anforderungen an die Bewässerung in der Landwirtschaft und die Wasserversorgung für Haushalte. Die industrielle Nachfrage an entsalztem Meerwasser macht weltweit etwa 20 Prozent aus, wie ein aktueller Weltbankbericht zeigt. Besonders hoch ist die Nachfrage dort, wo sie mit der Ölförderung zusammenhängt, sowie in Ländern mit starker Bergbauindustrie wie Australien oder auch Chile.

Chile benötigt besonders viel Wasser für seine Kupferminen. Die Umweltbehörde hat die Entnahme von Wasser aus dem Grundwasser mittlerweile verboten. Das bedeutet, dass Wasser für die Bergbauindustrie zwangsweise über Meerwasserentsalzung bereitgestellt werden muss. „Dadurch sind natürlich sowohl die Privatwirtschaft als auch der Staat daran interessiert, den Ausbau der Entsalzungskapazitäten schnell voranzutreiben“, sagt Werner Redtenbacher, der bei ILF Consulting Engineers für den Bereich Wasser und Umwelt zuständig ist und aktuell unter anderem in einem Entsalzungsprojekt in Chile involviert ist. Das in Innsbruck gegründete und international tätige Ingenieur- und Beratungsunternehmen war in den vergangenen 20 Jahren weltweit – vor allem in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Algerien – in über 70 Meerwasserentsalzungsprojekten in verschiedenen Projektstufen von der Planung bis zur Umsetzung eingebunden.

Zudem wird Meerwasserentsalzung in Bezug auf die hoch gesteckten Erwartungen im Bereich des grünen Wasserstoffs immer relevanter. Grüner Wasserstoff wird durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt – das heißt, Wasser wird mithilfe erneuerbaren Stroms in Sauerstoff und reinen Wasserstoff gespalten. Um ein Kilogramm grünen Wasserstoff herzustellen, braucht es rund neun Liter an ultrareinem Wasser. Der Grund, weshalb grüner Wasserstoff trotz des hohen Wasserbedarfs vorwiegend in ariden Regionen produziert werden soll, liegt darin, dass diese die besten Voraussetzungen für kostengünstige Solarenergie haben.

Der Oman etwa gilt als ein guter Standort für die zukünftige Produktion von grünem Wasserstoff, da er laut der International Energy Agency auch die besten Bedingungen für den zukünftigen Export bietet. Um in einem so trockenen Land die benötigten Wassermengen bereitzustellen, bleibt nur das Meerwasser. „Man bewegt sich aber in einem Nutzungskonflikt“, erklärt Redtenbacher. „Das Wasser, das diese Länder eigentlich für die Trinkwasserversorgung ihrer Menschen, die Landwirtschaft und die eigene Industrie benötigen, wird gleichzeitig von der Wasserstoffindustrie benötigt, die Europa bei seiner grünen Energiewende unterstützen soll.“