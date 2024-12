Vorreiter Afrika

Mobile Money hat sich weltweit etabliert, insbesondere in Subsahara-Afrika. Laut der internationalen Telekommunikationsvereinigung GSMA gibt es derzeit rund 640 Millionen aktive Mobile-Money-Konten weltweit, die von über 200 Anbietern betrieben werden. Mehr als die Hälfte dieser Konten befinden sich in Subsahara-Afrika. Auch in einigen Teilen Asiens ist Mobile Money weit verbreitet, während es in Industrieländern wie Europa oder Nordamerika kaum genutzt wird. Der Grund dafür liegt in der grundlegenden Funktion von Mobile Money: Es ist keine Ergänzung eines bestehenden Bankensystems, sondern eine völlig neue Form der Finanzdienstleistung, die – anders als Mobile Banking – keine umfassende Bankeninfrastruktur voraussetzt.

In Kenia ist M-Pesa nicht nur für Geldüberweisungen, sondern auch für den alltäglichen Zahlungsverkehr unverzichtbar geworden. Selbst in den Matatus, den knatternden Minibussen, die sich durch die Straßen Nairobis schlängeln, bezahlen viele Fahrgäste ihren Fahrschein mittlerweile digital über M-Pesa. Das hat auch Auswirkungen auf die Bargeldnutzung: Kenia ist heute, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), nach Norwegen das Land mit dem zweitniedrigsten Anteil an Bargeld im Umlauf weltweit. Dieser liegt in Kenia bei 2,4 Prozent des BIP – ein Wert, der etwa einem Zehntel des österreichischen Niveaus entspricht.

Studienreise

Warum M-Pesa in Kenia so erfolgreich wurde und welche weitreichenden Auswirkungen dies auf das Finanzsystem des Landes hat, war Thema der Learning Journey einer Gruppe österreichischer Unternehmer und Banker Ende September 2024. Die Reise, organisiert von den Unternehmensberatern Karin Krobath und Hans Stoisser, führte mitten hinein in die lebendige Tech-Szene Nairobis, auch als „Silicon Savannah“ bekannt. Die Teilnehmer staunten über die Marktmacht von M-Pesa, das rund 93 Prozent Marktanteil im Bereich Mobile Money hält, und waren überrascht von den kaum vorhandenen Datenschutzstandards, die in diesem Sektor herrschen.

Die Reise beinhaltete Besuche bei Safaricom, dem Anbieter von M-Pesa, sowie bei Start-ups und Unternehmen, die sich auf Geschäftsmodelle rund um Mobile Money spezialisiert haben. Hans Stoisser, Experte für das digitale Afrika, erläutert nach vielen Gesprächen, die er im Laufe der Jahre mit Safaricom-Vertretern, darunter auch dem CEO, geführt hat, eine zentrale Erkenntnis: „Der Erfolg von M-Pesa liegt in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Insbesondere Menschen in niedrigeren Einkommensschichten, die nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen, müssen ihr Geld schneller in den Kreislauf bringen.“ Dieser rasche Umlauf fördert wirtschaftliche Aktivität und erhöht die Effizienz des Finanzsystems.

Auch Ken Okwero, Mitarbeiter der ersten Stunde bei M-Pesa und heute CEO einer Mikrofinanzbank in Nairobi, betont diesen Aspekt. Vor der Einführung von Mobile Money steckten viele Kenianer ihr Bargeld in Umschläge und schickten es über unsichere informelle Bus- oder Sammeltaxi-Systeme an ihre Familien. „Bargeld ist faul und bewegt sich nicht, Mobile Money zirkuliert und arbeitet“, erklärt Okwero.

Dabei fungiert M-Pesa „lediglich“ als Plattform. Das Geld selbst wird auf Treuhandkonten bei kenianischen Banken verwaltet, die mit Safaricom kooperieren. Diese Struktur macht M-Pesa einerseits zu einem begehrten Partner, andererseits aber auch zum größten Konkurrenten der Banken, der selbst nicht unter die Bankenaufsicht fällt.