Finalisten und Gewinner

Das nigerianische Start-up MOBICURE (gegründet 2015) bietet jungen Menschen Beratung in Sachen sexueller und reproduktiver Gesundheit. Mit der App myPaddi by MOBicure erhalten Nutzer einen diskreten Zugang zu Informationen und Produkten, wobei der Schwerpunkt auf der Prävention und dem Umgang mit sexuellem Missbrauch, Teenager-Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten liegt. Darüber hinaus ermöglicht die App den anonymen Austausch mit Beratern und Ärzten – sowie auch untereinander. Die Plattform hat bereits 130.000 Nutzer in 16 afrikanischen Ländern erreicht, zwei Drittel davon sind junge Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren. In den nächsten zwei Jahren will das Start-up, das derzeit in Internetapotheken, Künstliche Intelligenz und eine neue App investiert, 500.000 Nutzer erreichen.