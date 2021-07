Fairtrade-Kakao boomt

19.07.2021 Choco Changer heißen die neuen Schokoladenkreationen der Lebensmittelkette Hofer. Diese sollen nicht nur gut schmecken, sondern auch – wie der Name sagt – Veränderungen bewirken: und zwar in der Kakaobranche in Westafrika. Die Schokolade ist Fairtrade-zertifiziert, mit dem Anschluss an die Standards von Tony’s Chocolonely geht Hofers Engagement aber noch einen Schritt weiter. So ist etwa die Beschaffungskette vollständig nachvollziehbar und die Produzenten erhalten eine zusätzliche Prämie. Insgesamt wurde der Umsatz von Fairtrade-Kakao in Österreich im Vorjahr im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt. „Bereits 93 Prozent der Menschen hierzulande kennen das Fairtrade-Siegel und drei von vier Österreichern halten fair gehandelte Produkte für wichtig“, freut sich Hartwig Kirner, Geschäftsführer von Fairtrade Österreich. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr Fairtrade-Produkte im Wert von 390 Mio. Euro verkauft – ein Wachstum von elf Prozent.

Foto: Fairtrade Österreich