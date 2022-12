Das Wall Street Journal geriet in Anbetracht dieses gusseisernen, robusten Küchenhelferleins in Ekstase: Sollten Sie sich aktuell nach einer Tortillapresse umsehen, ist diese die Einzige, die offiziell mit dem Prädikat „Einzig wahre Tortillapresse“ auskommt (Wall Street Journal 2021). Was diese Tortillapresse aus dem Hause Victoria, einer kolumbianischen Eisengießerei, so besonders macht? Sie ist groß genug, ohne zu viel Platz für sich zu beanspruchen (Ø 20 cm) und zaubert dünne, gleichmäßig Teigfladen, die als Burritos, Enchiladas Tacos oder Wraps schmecken. Victoria ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation mit Sitz in Medellín, Kolumbien. Seit 1939 perfektioniert das Unternehmen die Kunst des Gießens und vertreibt Waren in mittlerweile 32 Ländern. Jedes Teil wird, bevor es die inzwischen vollautomatisierte Produktion verlässt, nach alter Art mit Leinöl eingebrannt und ist somit nicht nur mit einer natürlichen Schutzschicht versehen, sondern auch direkt einsatzbereit.

Erhältlich online.