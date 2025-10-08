Entwicklungshelfer und Exportmotor 

Zutritt zu neuen Märkten

Soft Loans finanzieren in der Regel Projekte des öffentlichen Sektors in Entwicklungs- und einzelnen Schwellenländern und sind zumeist in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, Katastrophenschutz oder Verkehr, etwa im Eisenbahnbereich oder beim Bau von Brücken, angesiedelt. Seitens des österreichischen Finanzministeriums sind diese Kredite doppelt motiviert: als effektiver Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit und als Instrument der Exportförderung. Mindestens die Hälfte des Kredits muss in österreichische Lieferungen und Leistungen fließen. „Unternehmen erhalten durch diese attraktive Finanzierung Zugang zu Märkten, in die sie sonst nicht gehen würden“, erklärt Verena Macher-Valduga, die bei der OeKB für die Vergabe zuständig ist.

Für den Bauriesen Strabag war ein erstes Soft-Loan Projekt im Wassersektor Ghanas im Jahr 2012 ein Türöffner. Es folgten zwei weitere Soft-Loan-Projekte sowie ein kommerziell finanzierter Auftrag in dem westafrikanischen Land. Zuletzt baute die Strabag die Wasserversorgung in der Region Volta um 11,5 Millionen Euro aus und ermöglichte 89.000 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser.

„Nachfolgeprojekte können vor allem in der Baubranche realisiert werden. Im Gesundheits- und Ausbildungssektor ist das schon viel schwieriger“, erklärt WIFO-Finanzexperte Thomas Url, der an einer Evaluierung des Soft-Loan-Instruments mitgewirkt hat. Soft-Loan-Projekte seien im Kern auch vor allem Entwicklungsprojekte, kommerziell finanzierten Nachfolgeprojekten seien daher Grenzen gesetzt. Url betont jedoch, dass Soft-Loan-finanzierte Projekte als Referenzprojekte in der Region Bedeutung haben können. „Außerdem leisten die geförderten Unternehmen oft Pionierarbeit auf kaum bekannten Märkten und sammeln Wissen, das für andere österreichische Unternehmen hilfreich sein kann.“