Engagierte Unternehmen

Im Jahr 2022 wurden in Österreich rund 900 Mio. Euro gespendet, wovon etwa 100 Mio. Euro von Unternehmen stammten. Der Fundraising Verband Austria zeichnet jedes Jahr besonders wirkungsvolles unternehmerisches Engagement mit den Wirtschaft hilft-Awards aus. Vor kurzem fand eine Preisverleihung am Erste Campus Wien statt, bei der die vier Gewinner 2023 geehrt wurden. Willhaben erhielt einen Preis für ein „Streaming und Gaming Charity Projekt“, das dem Verein Make-A-Wish Austria zugutekommt. Die Erste Group Bank wurde für ihre Ukraine-Hilfsprojekte in Kooperation mit der Caritas ausgezeichnet. Die Allianz erhielt einen Award für ihre 40-jährige Zusammenarbeit mit dem Verein Lichtblickhof, der sich um schwer kranke Kinder kümmert, und Senecura wurde für die Adaptierung eines ehemaligen Hotels für ukrainische Waisenkinder geehrt.

Bild: Ludwig Schedl