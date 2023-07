Stream 1: Klimaschutz und Erneuerbare Energien

Raum 1

Die Session fokussiert auf die Notwendigkeit einer globalen Energiewende und den Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung für alle. In diesem Zusammenhang werden innovative Ansätze und Lösungen erörtert. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Chancen der globalen Energiewende diskutiert, einschließlich der Integration Erneuerbarer Energien in bestehende Energiesysteme und der Entstehung neuer Geschäftsmodelle. Diese Session bietet eine ideale Plattform für Wissensaustausch, Vernetzung von Akteuren und die gemeinsame Erarbeitung von neuen Lösungsansätzen und Ideen.

Zur Diskussion stehen unter anderem folgende Fragen:

Welche Möglichkeiten und Chancen ergeben sich für europäische/österreichische Firmen, globale Entwicklungsprozesse zu nutzen und in Schwellen- und Entwicklungsländern wirtschaftlich tätig zu werden?

Wie kann die Entwicklungszusammenarbeit dabei behilflich sein und zur globalen Energiewende beitragen?

Wie können Rahmenbedingungen für Energieeffizienz und Erneuerbare Energie gestaltet werden?

2-4 Impulse, gefolgt von Diskussionsrunde

Mögliche Speaker:

Climate Lab

Averroes Climate Fund

Verbund

RP Global Hydro

African Green Tech



Session 1, Stream 2: Kreislaufwirtschaft & Nachhaltige Entwicklung

Raum 2

In dieser Session geht es um den Verbrauch und die Wiederverwendung von Ressourcen. Ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen in Österreich soll diskutiert werden, wie österreichische Kompetenzen eine globale Kreislaufwirtschaft mitgestalten können und welche Rolle Unternehmen bei diesem Prozess in Schwellen- und Entwicklungsländern spielen können. Des Weiteren wird erörtert, wie Produktdesign, Marktgestaltung und Ordnungspolitik in der globalen Kreislaufwirtschaft zusammenspielen.

Zur Diskussion stehen unter anderem folgende Fragen:

Wie hängen Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Entwicklung zusammen und

Welche Chancen bieten sich hier für österreichische Unternehmen?

Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um den Ressourcenverbrauch und schädliche Umweltauswirkungen in Unternehmen zu reduzieren und Kreislaufwirtschaft zu fördern?

2-4 Impulsvorträge, gefolgt von Diskussionsrunde

Mögliche Vortragende:

Dorian Wessely, Cleantech Cluster (Host)

Karla Luzette Beteta-Brenes, AWE Branchenexpertin

Arno D. Tomowski, CE4SD

Mr. Green



Session 1, Stream 3: Wirtschaftliche Perspektiven

Raum 3

Im Zentrum der Session steht die Frage, wie wirtschaftliche Perspektiven und sichere Arbeitsplätze auch in Entwicklungsländern geschaffen werden können. Es ergeben sich Chancen für Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle in anderen Ländern zu etablieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung der SDGs zu leisten. In der Session wird zudem erörtert, welche Rolle qualifizierte Arbeitskräfte für den notwendigen Produktivitätssteigerungen in Entwicklungsregionen spielen und wie österreichische Akteure zu deren Ausbildung beitragen können.

Zur Diskussion stehen folgende Fragen:

Wie tragen Unternehmen zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern bei?

Welche Bedeutung haben qualifizierte Arbeitskräfte für die Geschäftsmodelle österreichischer Unternehmen in Emerging Markets?

Wie können Unternehmen und Entwicklungszusammenarbeit Rahmenbedingungen gemeinsam verbessern?

2-4 Impulsvorträge, gefolgt von Diskussionsrunde