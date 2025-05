Sattmacher mit Mehrwert

Millionen Kleinbauern und landwirtschaftliche Betriebe in über hundert Ländern bauen Maniok an. 2022 ernteten sie zusammen 330 Millionen Tonnen frische Knollen, so die Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO. Nigeria liegt mit rund 61 Millionen Tonnen an der Spitze, gefolgt von der Demokratischen Republik Kongo mit fast 49 Millionen und Thailand mit 34 Millionen Tonnen.

Maniokknollen benötigen in der Regel acht bis zwölf Monate, bis sie erntereif sind, das ist abhängig von der Sorte und den Anbaubedingungen. Sie können ganzjährig und nach Bedarf aus dem Boden gezogen werden. Roh enthalten sie giftige Blausäure, doch gekocht, gebraten oder frittiert sind sie ein kalorienreicher Sattmacher, der vor allem in Subsahara-Afrika bei hunderten Millionen Menschen täglich auf dem Speiseplan steht (siehe Infokasten am Ende).